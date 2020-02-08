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السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السبت، 08 فبراير 2020 10:23 ص
السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب ــ محمد الجالى

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقي والتي ستعقد يومي 9 و 10 فبراير الجاري، حيث من المقرر أن تشهد القمة تسليم الرئيس رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن نشاط الرئيس في أديس أبابا المشاركة في قمة مجلس السلم والأمن الافريقي حول ليبيا، وكذا اجتماع الآلية الرئاسية المعنية بقضية الصحراء الغربية، فضلا عن قمة منتدي رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.
 
وسوف يعقد الرئيس على هامش القمة الأفريقية لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة في القمة.
 
 

السيسي

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قمة رؤساء الدول

الاتحاد الافريقي

اليوم السابع بلس

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