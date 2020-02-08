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الزراعة: نصف مليون زائر لحديقة الحيوان بالجيزة خلال إجازة نصف العام الدراسى

السبت، 08 فبراير 2020 11:27 ص
الزراعة: نصف مليون زائر لحديقة الحيوان بالجيزة خلال إجازة نصف العام الدراسى حديقة حيوان الجيزة
كتب عز النوبى

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أكد الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت أكثر من نصف مليون زائر خلال إجازة نصف العام وقامت إدارة الحديقة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والإسعاف وجميع الجهات المعنية بمحافظة الجيزة تقديم كافة أوجه الراحة والتيسير على الزائرين أثناء الدخول والخروج 

 

وأضاف رجائى، في بيان اليوم، أنه تم الاستعداد جيدا لاستقبال المواطنين خلال الإجازة وإلغاء الاجازات لجميع الاطباء البيطريين والعاملين بالإضافة إلى إلغاء الإجازة الأسبوعية للحديقة والتى كان مقررا لها يوم الثلاثاء من كل أسبوع كما أن سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للبالغين وللأطفال مجانًا .

 

وأضاف رجائى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كان قد قام بزيارة الحديقة مع بداية إجازة نصف العام ووجه بضرورة الاهتمام بالنظافة لراحة الزائرين، كذلك زيادة مساحات المسطحات الخضراء ووسائل الجذب والترفيه حيث ان الحديقة متنفسا هاما للمواطنين من جميع محافظات الجمهورية مع ضرورة تخصيص مرشدين للزائرين بالحديقة لتعريفهم بتاريخ المبانى الأثرية، والأشجار النادرة، كذلك توفير المعلومات حول الحيوانات وموطنها الأصلى، حتى تكون زيارة ترفيهية وتثقيفية .

وتابع رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان انه يجرى حاليا الانتهاء من المرحلة الاولى لتطوير الحديقة، لتعود الى سابق عهدها ومكانتها العالمية كمزار سياحى وترفيهى هام، كذلك يتم تنظيم عروض جديدة على رأسها: العرض المفتوح للنمور، والعرض الجديد للقرود الكابوشي، فضلا عن انشاء حديقة حيوان الطفل والتى تضم العديد من الحيوانات الأليفة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ خطة لاستقطاب الافواج السياحية والمدارس الدولية واللغات بفتح الحديقة، وطلبة الجامعات، لافتا الى انه ايضا تم إمداد الحديقة ببعض الحيوانات الهامة عن طريق البدل دون تحميل الدولة أى أعباء مالية ومن أهمها النمور البنغالية - المها العربى - الدب الروسى - الكانجرو الاحمر، وجارى الإمداد بعدد 3 زرافة وعدد 2 حمار وحشى بالبدل.

والجدير بالذكر أن حديقة الحيوانات بالجيزة، تأسست عام 1891 وهى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها حوالى 80 فدان، ويوجد بها حاليا حوالى 4800 حيوان وطائر من بينهم حيوانات وطيور نادرة، كما يضم متحف الحيوان، والذى يحوى العديد من المحنطات للحيوانات والطيور المنقرضة، والموميوات للتماسيح وغيرها من الحيوانات والطيور والتى على وشك الانقراض.

 


حديقة حيوان الجيزة

زوار حيوان الجيزة

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حديقة الحيوان

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