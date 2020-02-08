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الزراعة: رقابة مشددة على أسواق اللحوم بالجيزة و205 آلاف رأس مذبوحات طيور وماشية

السبت، 08 فبراير 2020 08:00 ص
الزراعة: رقابة مشددة على أسواق اللحوم بالجيزة و205 آلاف رأس مذبوحات طيور وماشية مجزر أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه فى إطار الجهود المبذولة للرقابة على أسواق اللحوم ورد إلى الهيئة من مديرية الطب البيطرى بالجيزة ضمن الحملات التى قام بها أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية بالاشتراك مع مباحث التموين ضبط ما يقرب من (215) كجم من اللحوم المخالفة للذبح خارج المجازر المعتمدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم  تحرير (11) محضر فى الفترة من 19/1/2020 إلى 25/1/2020.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أنه تحقيقا لنفس الهدف لوصول اللحوم إلى المستهلكين بصورة صحية وآمنة بلغ إجمالى عدد رؤوس الماشية المذبوحة داخل المجازر المعتمدة فى نطاق محافظة الجيزة (3414) رأس من الماشية فيما بلغ إجمالى مذبوحات الدواجن (202,739) طائر داخل المجازر المعتمدة خلال نفس الفترة .

وقال الدكتور عبد الحكيم  محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات" اليوم السايع "، أن هناك رقابة مشددة على أسواق تداول اللحوم، وذلك تنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالحفاظ على صحة المواطن وتعليمات وزير الزراعة بتكثيف الحملات الاشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها .

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، أن الهدف الأساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

 فيما أكد تقرير الخدمات البيطرية،إن أطباء الادارة العامة للتفتيش على اللحوم تقوم بمراجعـــــة التقاريــــر الشهريـــــة لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وابـــداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات، مؤكدا أن الهدف الأساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهرياً لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة.


أسواق اللحوم

اللحوم المخالفة

الخدمات البيطرية

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