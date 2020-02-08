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الزراعة السعودية: بؤرة "H5N8" المكتشفة بالرياض لا تشكل خطرا على الإنسان

السبت، 08 فبراير 2020 12:51 م
الزراعة السعودية: بؤرة "H5N8" المكتشفة بالرياض لا تشكل خطرا على الإنسان دواجن - ارشيفيه
هند المغربي

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سجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة فى السعودية، بؤرة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالى الضراوة (H5N8) فى مشروع دواجن بياض فى محافظة حريملاء فى منطقة الرياض، حيث تمكنت فرق الطوارئ الميدانية التابعة للوزارة من التخلص الصحى من 35000 طائر مخالط للطيور المصابة، ودعت الوزارة المواطنين فى المملكة إلى عدم صيد الطيور المهاجرة أو البرية، وذلك للوقاية من مخاطر الإصابة بالمرض.

كما ناشدت وزارة البيئة والمياه والزراعة فى المملكة، ضرورة إبلاغ فرق طوارئ الثروة الحيوانية على الرقم المجاني 8002470000، عند الاشتباه بالمرض أو ارتفاع معدل النفوق في الطيور.

ووفق " العربية . نت " أعلن المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن النوع الذى تم تسجيله (H5N8)، عترة تصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان، حيث لا تشكل خطراً على الصحة العامة.

وجدد المتحدث الرسمى، دعوته لجميع مشاريع الدواجن في المملكة، بأهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع، مشدداً على مربي الدواجن من المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور، وعدم إدخال طيور جديد خلال الفترة الحالية.

وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتقليل مخاطر انتشار المرض لمواقع أخرى، وذلك وفق خطة الطوارئ في الوزارة لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8).

 


إنفلونزا الطيور

وزارة البيئة والمياه والزراعة

السعودية

الرياض

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