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الرى: إنشاء 187 منشأة للحماية من أخطار السيول خلال 2020

السبت، 08 فبراير 2020 11:22 ص
الرى: إنشاء 187 منشأة للحماية من أخطار السيول خلال 2020 وزير الرى مع رؤساء المصالح والهيئات والقيادات التنفيذية بالوزارة
كتبت أسماء نصار

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اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع رؤساء المصالح والهيئات والقيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وأعمال ومشروعات الوزارة الجارية.

واستعرضت الدكتور إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكل مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة وأفادت سيادتها إلى أن المستهدف تنفيذه خلال العام المالى 2020 -2021 إنشاء 187 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار "سدود – حواجز – بحيرات صناعية"، وإنشاء واحلال وتجديد 500 منشأ صناعى (قناطر – أفمام – حجوزات – سحارات – كبارى – محطات" ، وتأهيل وتبطين وتطوير 1000 كم من المجارى المائية وايضا تطوير 170مأخذ ومسقى وإنشاء واحلال ورفع كفاءة 48 محطة رفع ، انشاء واحلال شبكات الصرف المغطى لمساحة 60الف فدان ،وحماية شواطئ بطول 15كم ، وانشاء واحلال وتجديد 50 بئر بالإضافة الى تجهيز وتشغيل 120 بئر للعمل للعمل بخلايا الطاقة الشمسية والكهربية وذلك بتكلفة تقديرية حوالى 15 مليار جنية.

وأوضحت سيد أن تلك الأعمال سواء الجارية التنفيذ أو المستهدفة تهدف الى الوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، وكذلك تيسير الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل والحفاظ على تلك الموارد وتحسين نوعيتها.

ووجه عبد العاطى، بضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية فيما بينها والعمل على الاسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية والري، فى ضوء استعراض الدراسات التى تقوم بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومى للمياه بما يخدم أهداف وسياسات الوزارة فى القطاعات المختلفة .

وكلف عبد العاطى بضرورة الانتهاء من هذه الدراسات فى أسرع وقت ممكن لتطويعها والاستفادة منها وتحويلها إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع ويأتى ذلك فى إطار العمل على تعزيز البحوث والدراسات اللازمة لتنمية ودعم منظومة الموارد المائية للتغلب على مشاكل الندرة المائية والتغيرات المناخية.

 


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