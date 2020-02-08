الدفاع التايلندية: المشتبه به بإطلاق النار ما زال طليقا داخل المركز

كتب رامى محيى الدين

نقلت قناة العربية خبرا عاجلا عن تصريح لوزارة الدفاع التايلاندية يفيد بان المشتبه به بإطلاق النار ما زال طليقا داخل المركز.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية، قد صرح لرويترز إن جنديا أطلق النار عشوائيا فقتل 20 شخصا على الأقل، اليوم السبت، فى مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرق البلاد.

ولم يكشف المتحدث كونجشيب تانتراوانيت عن عدد المصابين مضيفا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المسلح قد احتجز رهائن داخل مركز تجارى حيث يُعتقد أنه لا يزال طليقا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع فى تايلاند، إن أفرادا من الشرطة والجيش اقتحموا مركزا تجاريا وساعدوا المئات على الفرار بعد قيام جندى بإطلاق النار بصورة عشوائية.

أضاف المتحدث "أفراد الشرطة والجنود ينفذون عملية مشتركة وساعدوا المئات من الناس على الخروج من المركز التجاري... عدد الباقين داخل المركز ليس معروفا".

وقال إن المسلح المشتبه به لا يزال داخل مركز تيرمينال 21 التجارى فى مدينة ناخون راتشاسيما، وأظهر بث حى لشبكة أمارين التلفزيونية المحلية، فرار عشرات الأشخاص من مركز تجارى فى شمال شرق تايلاند حيث أطلق جندى النار بصورة عشوائية.

وخرج الناس فى مجموعات وكان بعضهم يحمل أطفالا فى حين ساعد آخرون كبار السن على الخروج من المكان، قال متحدث باسم الشرطة التايلاندية - فى رسالة للصحفيين - إن 17 شخصا على الأقل قُتلوا وأصيب 21 آخرون إثر إطلاق أحد الجنود النار عشوائيا فى مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرق البلاد.وكانت وسائل إعلامية قالت فى وقت سابق ، إن 12 شخصا لقوا حتفهم فى إطلاق الرصاص الذى يعد حدثا نادرا فى تايلاند باستثناء أقصى جنوبها الذى يشهد تمردا منذ عقود.