سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 09:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الأمريكية:مكافأة 10مليون دولار مقابل معلومات عن قياديين بالقاعدة

السبت، 08 فبراير 2020 08:55 م
الخارجية الأمريكية:مكافأة 10مليون دولار مقابل معلومات عن قياديين بالقاعدة أعضاء القاعدة المطلوبين
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار، مقابل الحصول على معلومات تساعد في إلقاء القبض على قياديين بارزين بتنظيم "القاعدة" الذي يتخذ من اليمن مقرا له، وقالت الخارجية في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبرنامج "المكافآت من أجل العدالة" الذي تنفذه الوزارة، اليوم السبت، إنها تعرض ما يصل إلى 6 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تقود إلى إلقاء القبض أو تصفية سعد بن عاطف العولقي، وما يصل إلى 4 ملايين مقابل الحصول على معلومات عن إبراهيم أحمد محمود القوصي.

 

ومن جانبها وجهت واشنطن اتهام رسمى لهذين الشخصين بالتحريض على شن هجمات ضد الولايات المتحدة، كما تعرض الحكومة الأمريكية مكافأة تصل إلى ٦ ملايين دولار لمن يقدم أي معلومات تساهم في عملية إلقاء القبض على سعد بن عاطف العولقي .

 

ويشار إلى أن العولقى يعتبر أحد الأمراء البارزين لتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" بولاية شبوة اليمنية، أما القوصى فهو عضو فى مجموعة مساعدى قيادة التنظيم الإرهابى ذاته، وفقا لوصف الخارجية الأمريكية، وكان يقبع فى معتقل جوانتانامو الأمريكى فى كوبا، بعد إدانته فى 2010 بتهم التآمر ودعم الإرهاب في الولايات المتحدة، وفي 2012 تم نقل القوصي إلى السودان مسقط رأسه قبل أن يفر إلى اليمن.

5e3ec04f423604269b34f45a
 

وفي تغريدة منفصلة نشر البرنامج أيضا صورة خالد سعيد باطرفي، عارضا مكافأة بـ 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدى إلى قوعه فى قبضة القوات الأمريكية.

وأوضح أن باطرفى "عضو بارز فى تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية بمحافظة حضرموت فى اليمن، وعضو سابق في مجلس الشورى للقاعدة فى شبه الجزيرة العربية".

5e3ec26d4c59b71d6872ba62
5e3ec26d4c59b71d6872ba62

 


امريكا

الخارجية الامريكية

اخبار العالم

القاعدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية

اليوم السابع: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية

عصام الصغير : تقديم خدمة حجز تذاكر القطارات فى مكاتب البريد

عصام الصغير : تقديم خدمة حجز تذاكر القطارات فى مكاتب البريد

ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة