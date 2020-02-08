الخارجية الأمريكية:مكافأة 10مليون دولار مقابل معلومات عن قياديين بالقاعدة

كتب : أحمد علوى

عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار، مقابل الحصول على معلومات تساعد في إلقاء القبض على قياديين بارزين بتنظيم "القاعدة" الذي يتخذ من اليمن مقرا له، وقالت الخارجية في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبرنامج "المكافآت من أجل العدالة" الذي تنفذه الوزارة، اليوم السبت، إنها تعرض ما يصل إلى 6 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تقود إلى إلقاء القبض أو تصفية سعد بن عاطف العولقي، وما يصل إلى 4 ملايين مقابل الحصول على معلومات عن إبراهيم أحمد محمود القوصي.

هذا الإرهابي المجرم خطر على أهل اليمن السعيد!



تعرض الحكومة الأمريكية مكافأة تصل إلى ٦ ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على سعد بن عاطف العولقي



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ومن جانبها وجهت واشنطن اتهام رسمى لهذين الشخصين بالتحريض على شن هجمات ضد الولايات المتحدة، كما تعرض الحكومة الأمريكية مكافأة تصل إلى ٦ ملايين دولار لمن يقدم أي معلومات تساهم في عملية إلقاء القبض على سعد بن عاطف العولقي .

ويشار إلى أن العولقى يعتبر أحد الأمراء البارزين لتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" بولاية شبوة اليمنية، أما القوصى فهو عضو فى مجموعة مساعدى قيادة التنظيم الإرهابى ذاته، وفقا لوصف الخارجية الأمريكية، وكان يقبع فى معتقل جوانتانامو الأمريكى فى كوبا، بعد إدانته فى 2010 بتهم التآمر ودعم الإرهاب في الولايات المتحدة، وفي 2012 تم نقل القوصي إلى السودان مسقط رأسه قبل أن يفر إلى اليمن.

وفي تغريدة منفصلة نشر البرنامج أيضا صورة خالد سعيد باطرفي، عارضا مكافأة بـ 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدى إلى قوعه فى قبضة القوات الأمريكية.

وأوضح أن باطرفى "عضو بارز فى تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية بمحافظة حضرموت فى اليمن، وعضو سابق في مجلس الشورى للقاعدة فى شبه الجزيرة العربية".