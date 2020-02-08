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الجيش الفرنسى يعلن مقتل 30 متطرفا فى الساحل الإفريقى خلال الأيام الأخيرة

السبت، 08 فبراير 2020 02:34 م
الجيش الفرنسى يعلن مقتل 30 متطرفا فى الساحل الإفريقى خلال الأيام الأخيرة عناصر إرهابية
باريس أ ش أ

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أعلن الجيش الفرنسى فى بيان رسمى اليوم السبت مقتل 30 متطرفا فى عمليات شنتها القوات الفرنسية والمالية فى منطقة الساحل على مدار الأيام القليلة الماضية، وذلك فى إطار مكافحة الإرهابيين المتطرفين بالمنطقة.

وقال البيان - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن نحو 20 متطرفا قتلوا فى غارتين جويتين شنتهما فرنسا على منطقة حدودية بين مالى وبوركينا فاسو والنيجر أمس الجمعة.

وأضاف البيان أن 10 متطرفين كانوا قد لقوا مصرعهم فى عمليتين شنتهما قوات الكوماندوز الفرنسية فى منطقة حدودية فى الصحراء الكبرى فى وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وكانت الجيش الفرنسى قد صرح بأن قوات عملية "برخان" الفرنسية، التى تعمل على مكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل ، لم تعلن عن أى حالات إصابة بين القوات الفرنسية أو المالية.

وتأتى هذه العمليات العسكرية فى إطار القرار الذى أصدرته فرنسا فى 2 من فبراير الجارى بإرسال 600 جندى إضافي لعملية "برخان" المتواجدة فى المنطقة منذ عام 2014 ليزداد عدد قواتها إلى 5.100 جندي؛ حيث تتمركز القوات الجديدة فى المناطق الحدودية الثلاثة والتى تعد بؤر مكافحة الجهاديين، من بينهم مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي.

يذكر أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وزعماء مجموعة دول الساحل الخمس والتى تضم كلا من موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو ومالى كانوا قد أطلقوا خطة جديدة الشهر الماضى لمكافحة الجهاديين فى المنطقة.

 

 


ايمانويل ماكرون

سقوط إرهابيين

الساحل الافريقى

موريتانيا

النيجر

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