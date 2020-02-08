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الجريدة الرسمية تنشر قرار بدء الدراسة بالمعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات

السبت، 08 فبراير 2020 11:32 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار بدء الدراسة بالمعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وهو القرار الوزارى  رقم 219 لسنة 2020 بتاريخ 20 / 1 /2020  بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛ وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد التجارية على الخطط والمناهج الدراسية بتاريخ 11 / 9 / 2019 ؛ وعلى توصية رئيس اللجنة الموحدة لفحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 28 / 7 / 2019 بإصدار قرار الإنشاء .
 
كما أنه تم الاطلاع  على القرار الوزاري رقم ( 3464 ) بتاريخ 7 / 8 / 2019 بإنشاء المعهد؛ وعلى تقرير اللجنة العلمية الزيارة المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات وعلى موافقة رئيس اللجنة الموحدة لفحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة بجلستها بتاريخ 19 / 12 / 2019 بالموافقة على بدء الدراسة في العام الدراسي 2020 / 2021  وعلى ما عرضه رئيس قطاع التعليم.
 
وقرر وزير التعليم العالى بدء الدراسة بالمعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر والتابع لجمعية دلتا النيل للعلوم العام الدراسي 2020 / 2021، مع  نشر القرار فى الوقائع المصرية.
 
 
قرار الوزير (1)
قرار الوزير 

قرار الوزير (2)
قرار الوزير 
كانت وزارة التعليم العالى، أكدت أنه لا نية لتأجيل الدراسة للفصل الدراسى الثانى، وأن الدراسة فى موعدها الذى تم الإعلان عنه فى الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2019/2020 اليوم السبت 8 فبراير 2020.
 
 
 

التعليم العالى

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