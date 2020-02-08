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"التموين": ضبط 44 طن أسماك مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

السبت، 08 فبراير 2020 04:55 م
"التموين": ضبط 44 طن أسماك مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة الدكتور على مصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من ضبط كميات كبيرة من الأسماء غير صالحة للاستهلاك الآدمى، حيث تم التحفظ 44 طن سمك ماكريل مستورد منتهى الصلاحية بإحدى الثلاجات بالبحيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضها على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك فى إطار الحملة التى شنتها الوزارة برئاسة المهندس عبدالمنعم خليل رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين والتصدى لأى محاولات من قبل البعض.

 

فيما تواصل مديريات التموين فى مختلف المحافظات تلقى طلبات المحلات التجارية للحصول على التصاريح والمشاركة فى الأوكازيون الشتوى، حيث وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقتها للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التى تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين.

 

وكانت الوزارة قد أكدت أن المحلات المشاركة تقدم تخفيضات فى أسعار السلع على الملابس والمنتجات، مطالبًا المواطنين بضرورة التأكد من السعر قبل وبعد العروض، وفى حالة التلاعب يتم إبلاغ الوزارة من خلال المديريات فى كافة المحافظات وأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتشديد الرقابة على الأسواق والعمل على نجاح موسم الأوكازيون الشتوى من خلال تيسير كافة الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية، كما أن الوزارة تقوم أيضًا بعمل التوعية اللازمة للمواطنين للاستفادة من عروض الأوكازيون.

 


التموين

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