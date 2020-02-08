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التعليم العالى: قبول 28 مشروعًا للحصول دعم التميز بالجامعات بـ14 مليون جنيه

السبت، 08 فبراير 2020 12:41 م
التعليم العالى: قبول 28 مشروعًا للحصول دعم التميز بالجامعات بـ14 مليون جنيه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً مقدما من الدكتور هشام عبدالخالق المدير التفيذى لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى حول التعاقد على الدفعة الثانية من مشروعات التميز مع شباب الجامعات المبتكر.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن التقرير أشار إلى قيام إدارة دعم التميز بطرح الدورة الثانية من مشروع دعم المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالى؛ بهدف دعم الأفكار والمبادرات المبتكرة والمبدعة والهادفة التى يقدمها الطلاب لإعداد مشروعات صغيرة لتكون نواة لمشروعات عملية كبيرة فى المجالات المهنية العملية حتى يتسنى الاستفادة منها بما يساهم فى حل المشاكل المجتمعية ودعم الاقتصاد القومى.

وأضاف التقرير أنه تم قبول عدد 28 مشروعا للدورة الثانية من إجمالى 45 مشروعا بنسبة 62.22% فى أربعة مجالات رئيسية هي: مجال البحث العلمى والابتكار ويشمل: "الغذاء والزراعة – الطاقة والاستدامة– والمياه وتحلية المياه – البحوث البينية"، ومجال الإبداع الطلابى فى مجالات تكنولوجيا المعلومات / الفنون وتشمل: البرمجيات والتطبيقات والأفكار المبتكرة فى مجالات الانترنت والمجالات الفنية المبتكرة، بالإضافة إلى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال تنفيذ أنشطة مبتكرة وبناء شخصية الطلاب فكريًا وثقافياً ورياضياً وفنياً ومهنيًا شاملة أفكار مبتكرة لترسيخ الهوية الوطنية والتوعية السياسية ومواجهة الشائعات.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد مع جميع المشروعات التى وافقت عليها لجان تحكيم المشروعات موزعة على عدد من الجامعات المصرية وهى: جامعة القاهرة بعدد 5 مشروعات، وجامعة الإسكندرية بعدد 7 مشروعات، وجامعة طنطا بمشروع واحد، وجامعة أسوان بمشروعين، وجامعة بنها بمشروعين، وجامعة بنى سويف بمشروعين، وجامعة جنوب الوادى بعدد 4 مشروعات، وجامعة كفر الشيخ بعدد 3 مشروعات، وجامعة السويس بمشروع واحد، وجامعة قناة السويس بمشروع واحد.

ومن المقرر أن تصل نسبة الدعم المالى لهذه المشروعات حوالى 1400000 جنيه تقدمها الوزارة إيمانًا منها بأهمية هذه المشروعات فى بناء شخصية شباب المستقبل الذى لديه الاستعداد على الابتكار والمساهمة فى خلق مجالات جديدة لسوق العمل

جدير بالذكر أن الدورة الأولى من المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالى شهدت تمويل 28 مقترحا لمشروعات مبتكرة بمبلغ 1022477 جنيه تم تنفيذها بواسطة طلاب الجامعات، وحققت نجاحا واسعاً فى ثلاث مجالات رئيسية هي: الغذاء والزراعة، الطاقة والاستدامة، وتحلية المياه، وقد شارك عدد منها فى مسابقات محلية ودولية وحصل بعضها على جوائز.

 


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