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التسريب فى جراحات السمنة مشكلة لها حل.. الدكتور كريم صبرى يؤكد

السبت، 08 فبراير 2020 02:29 م
التسريب فى جراحات السمنة مشكلة لها حل.. الدكتور كريم صبرى يؤكد الدكتور كريم صبري استشاري جراحات السمنة والمناظير
تقرير خاص

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التسريب والنزيف ما بعد جراحات السمنة يؤرق العديد من مرضى السمنة، وتجعلهم يخشون إجراء أى عملية للتخلص من وزنهم الزائد.

الدكتور كريم صبرى أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشارى جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادى النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح فى التقرير التالى أسباب حدوث التسريب والنزيف وطرق التغلب عليها.

وأكد الدكتور كريم صبرى فى حديثه لـ "اليوم السابع" أن التسريب من ضمن المشاكل التى من الممكن ان نقابلها بنسبة غير قليلة، والحقيقة يجب منع التسريب قبل حدوثه، لافتاً إلى أن هناك تقنيات حديثه يتم عملها في تكميم المعدة تمنع 99% من مشاكل التسريب من ضمنها تثبيت طبقة دهون المعدة التى يتم فصلها حيث تتم إعادة تثبيتها مرة اخرى بحيث تكون محكمة الغلق و تمنع التسريب والنزيف.

5 طرق لتفادي التسريب والنزيف ما بعد عمليات السمنة
5 طرق لتفادي التسريب والنزيف ما بعد عمليات السمنة

وأشار إلى أن تلك الطريقة تم نشرها في 2017 عندنا أنفرد بها كأول طبيب سمنة يقوم بها، واثبتت نجاحها في تزويد نسب الامان ما بعد جراحات السمنة.

وفي السياق ذاته، استطرد حديثه: من ضمن وسائل التأكد من عدم وجود التسريب ما بعد جراحات السمنه أنه يتم حقن مادة زرقاء في المعدة حيث تجعل المعدة اشبه بالبلون حيث تعمل على تقييم شكل الدبابيس وتقييم وضع المعدة بالضبط، فهي تساعد على التشخيص السليم والإطمئنان من عدم وجود تسريب ولكنها لا تزيد من نسب الامان مثل تثبيت طبقة الدهون.

3 مضاعفات للتسريب ما بعد جراحات السمنة
3 مضاعفات للتسريب ما بعد جراحات السمنة

وأوضح أن هناك "اختبار الهواء" أيضا حيث يتم حقن هواء بالمنظار ويتم وضع جهاز أعلى المعدة ونشاهد اذا كان هناك تسريب او لا، ولكن يبقى الافضل ايضا تثبيت طبقة الدهون.

وأكد أنه على جانب اخر يجب اجراء اشعة ثلاثية الابعاد والتي توضح كل جزء في المعدة، وتعطي شكل كامل للمعدة بعد التكميم والذي نتأكد من خلاله عدم وجود تسريب، وأن تكون المعدة على شكل حرف ( L).

ولفت إلى أن أهم ما يمنع التسريب أو النزيف هو الجراح المحترف فمهما اخترت من تقنيات مع جراح غير محترف، يكون هذا من ضمن أسباب الفشل والتي تؤدي إلي التسريب، مشيراً إلي إن خطورة التسريب لا تكمن في علاجه لانه يمكن أن يعالج بسهولة ولكن المشكلة ألا يكون هناك متابعة من قبل الطبيب أو أن الجراح يكون ليس لديه القدرة على علاجه.

وشدد الدكتور كريم صبري أنه في حالة وجود تسريب عليك علاجه سريعاً حتى نتفادى مضاعفاته والتي تتمثل في خروج العصارة في البطن والتي تزيد الإلتهابات في البطن، والتي تتسبب في تسمم الجسم وهنا تكمن الخطورة، لكن إذا كانت هناك متابعة دقيقة من الجراح بعد العملية سيتم العلاج سريعاً ونتفادى جميع المضاعفات السالفة الذكر.

يشار إلى أنه يوجد مراكز متكاملة لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في كلا من مصر الجديدة والتجمع الخامس والمعادي والمهندسين ومحافظة الأسكندرية ومحافظة الغربية، حيث تقدم المراكز العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلي علاج السمنة والتغذية العلاجية.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور كريم صبرى:

 عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/drkarimsabrycenter/

الموقع الالكتروني:

http://drkarimsabry.com

اليوتيوب:

https://www.youtube.com/c/DrKarimSabryCenter

التويتر:

https://twitter.com/DrKarimCenter

انستجرام:

https://www.instagram.com/drkarimsabry

 

عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي-  عماره صيدليه العزبي-  الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه-  الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران 9 شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب 400 متر .

للتواصل-طارق-صبري1

 

 

الفريق-الطبي

 

 

 


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