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التحفظ على 11 طن بلاستيك مجروش مجهولة المصدر داخل أحد المصانع بالإسكندرية

السبت، 08 فبراير 2020 02:57 م
التحفظ على 11 طن بلاستيك مجروش مجهولة المصدر داخل أحد المصانع بالإسكندرية مضبوطات حملات تموينية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية التموين بالاسكندرية، عن التحفظ على 11 طن بلاستيك مجروش مجهولة المصدر داخل أحد المصانع بالإسكندرية.

وأشار بيان صادر من مديرية التموين بالإسكندرية، أن ذلك جاء خلال حملة مكبرة، بناء على تعليمات مشددة من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة والسلع مجهولة المصدر.

حيث قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة حماده جودة مدير الإدارة و إشراف ابراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع المنتجات البلاستيكية لحيازته كمية قدرها 11 طن بلاستك مجروش مجهول المصدر وبدون بيانات تستخدم في تصنيع المنتجات البلاستيكية  

من جهه أخرى أشارت مديرية التموين بالاسكندرية الى أنة تم ضبط مكتبه ببرج العرب لحيازة صاحبها علي كمية  قدرها 214 صاروخ ناري ألعاب نارية مجهولة المصدر وبدون ترخيص ، و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

وكان محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية، بالإسكندرية قد قام بجولات  على الانشطة التموينية المختلفة بمناطق غرب و الدخيلة و العجمى، و شملت الجولات المرور والتفتيش على المجمعات الاستهلاكية و التأكد من توافر السلع التموينية و السلع الغذائية المختلفة ومتابعة صرف التموين و فرق النقاط للمواطنين و الاستماع الى مشاكل المواطنين و العمل على حلها فورى و مراجعة تواريخ الصلاحية و اوزان عبوات السكر و الارز المنصرف للمواطنين المرور على محلات البقالة و مراجعة تواريخ الصلاحية و سلامة السلع المعروضة و التأكد من وجود بيان الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق.

 

 


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