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البنتاجون يخفض مشاركته فى معرض سنغافورة الجوى بسبب فيروس كورونا

السبت، 08 فبراير 2020 04:26 م
البنتاجون يخفض مشاركته فى معرض سنغافورة الجوى بسبب فيروس كورونا تفشى فيروس كورونا
رويترز

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خفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ، حجم وفدها المسافر إلى معرض سنغافورة الجوي. وقالت الشركتان الدفاعيتان الأمريكيتان لوكهيد مارتن ، ورايثيون ، إنهما لن تحضرا مع تراجع المشاركة في الحدث بسبب فيروس كورونا.وقالت شركتا إيرباص وبوينج، وهما اثنتان من كبريات الشركات العارضة، إنهما ستحضران لكن ستعدلان وجودهما في ضوء الظروف.

وكان من المقرر أن ترسل الشركتان بعض كبار التنفيذيين فيهما إلى المعرض، وهو أكبر معرض للطيران والدفاع في آسيا، قبل أن تعلن سنغافورة أمس الجمعة رفع مستوى التحذير من تفشي فيروس كورونا فيها إلى البرتقالي، وهو المستوى الذي أعلنته خلال تفشي التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) عام 2003.

وقال مسؤول في سنغافورة ، أمس الجمعة ، إن منظمي المعرض الذي سيقام في الفترة من 11 إلى 16 فبراير ربما يبحثون الحد من الجمهور الزائر في الوقت الذي أعلنت فيه سنغافورة عن ثلاث إصابات إضافية بالفيروس لكنها لم تربط بينها وبين أي من الإصابات السابقة أو السفر إلى الصين.

 

 


معرض سنغافورة الجوى

البنتاجون

فيروس كورونا

كورونا

امريكا

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