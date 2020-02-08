البترول: توصيل الغاز الطبيعى لمليون و200 ألف وحدة سكنية العام الماضى

كتب أيمن رمضان

قال حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه تم توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من مليون و200 ألف وحدة سكنية خلال عام 2018- 2019، مؤكدًا أن وزارة البترول وصلت خدمة الغاز طبيعى إلى 724 ألف وحدة سكنية من يوليو عام 2019 حتى يناير الماضى، مشيرا إلى أن معدل توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية ارتفع وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج،"صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أن وزارة البترول تستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى 41 منطقة وقرية قبل نهاية العام المالي نهاية 30 يونيو 2020، ليرتفع عدد المناطق التي وصلت إليها الخدمة خلال العام ذاته إلى 86 منطقة وقرية.

وأكد المتحدث باسم وزارة البترول، أنه يتم تقديم الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بدون مقدم، وبتقسيط على 6 سنوات بواقع 30 جنيها شهريا، موضحا أن الوزارة وقعت 82 اتفاقية لتعزيز الاكتشافات البترولية.