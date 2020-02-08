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الأوقاف: لا صحة لإلزام الأئمة بتسجيل خطبهم

السبت، 08 فبراير 2020 03:49 م
الأوقاف: لا صحة لإلزام الأئمة بتسجيل خطبهم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

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أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا صحة لما نشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعى من وجود مقترح بالوزارة حول إلزام الأئمة بتسجيل خطبهم، حيث أكد الشيخ صبرى عبادة، وكيل وزارة الأوقاف، أنه لم يدل بأى تصريح لأى جهة فى هذا الشأن.

 

واضافت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنه لا يوجد أى توجيه أو مقترح على الإطلاق فى هذا الشأن، معربة عن كامل ثقتها فى جميع أئمتها والتزامهم المهنى والوطنى وتتمنى لهم كل التوفيق.

 

وحذرت الوزارة، من الإدلاء بأى تصريحات غير تلك التى تصدر مكتوبة من الوزارة، أو تنشر على موقعها الرسمى، وتؤكد أنه حال ثبوت الإدلاء بأى تصريحات من شأنها إثارة اللغط بين الأئمة أو أى من العاملين بالوزارة فإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أى مخالفة.

 

وكانت وزارة الأوقاف أطلقت حزمة من الإجراءات لضبط العمل بالمساجد، ضمن منظومة الشكاوى الحكومية ومتابعة العمل، ونبهت على جميع المديريات تفعيل مكتب خدمة المواطنين بكل مديرية أوقاف أو منطقة أوقاف بالهيئة والإعلان بمكان بارز بالمديرية والمنطقة، وقالت الوزارة :" ينبه على جميع المفتشين ورؤساء الأقسام ومديرى الإدارات ومديرى الدعوة ومديرى المديريات ووكلائها بتكثيف التفتيش الدورى والتفتيش المفاجئ على جميع المساجد، واتخاذ اللازم تجاه أى تقصير فى أداء الواجب الوظيفى، مع التأكيد على أن المسئولية تضامنية تجاه أى تقصير".

 

وأكدت وزارة الأوقاف، أن التفتيش العام والتفتيش الدعوى بديوان عام الوزارة يكثفان عملية التفتيش الجماعى المفاجئ على جميع المحافظات والمناطق، وسيتم التعامل بحسم مع أى مخالفة أو تقصير، كما أتاحت إمكانية الإبلاغ عن أى تقصير فى هذا الشأن عبر الرابط بموقع الوزارة، شريطة أن يذكر المبلغ أو الشاكى اسمه وصفته ورقم هاتفه عبر استمارة " شكوى" الموجودة على الرابط المذكور، وبخدمة المواطنين بالديوان العام وبكل مديرية، وأنه لن يلتفت لأى شكوى مجهَّلة، أو لا يرد صاحبها على الهاتف الذى يسجله.


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اخبار مصرية

وزاره الاوقاف

ائمه الغربيه

خطبه الجمعه

تسجيل خطب الجمعة

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