سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 05:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة تلغى رحلة مخصصة لنقل 23 مريضا إلى الأردن

السبت، 08 فبراير 2020 04:18 ص
الأمم المتحدة تلغى رحلة مخصصة لنقل 23 مريضا إلى الأردن مطار صنعاء الدولى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أفاد مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي لوكالة "سبوتنيك"، بإلغاء الأمم المتحدة رحلة كانت مقررة امس الجمعة، لنقل دفعة ثانية من المرضى اليمنيين إلى الخارج عبر مطار صنعاء الدولي الذي تديره جماعة أنصار الله "الحوثيين" وسط اليمن.
 
وذكر المصدر أن ثاني رحلات الجسر الجوي الأممي كان من المقرر أن تنقل 23 مريضاً من المصابين بأمراض مستعصية، و23 مرافقاً لهم إلى العاصمة الأردنية عمّان.
 
ولم يشر المصدر إلى أسباب إلغاء منظمة الصحة العالمية تسيير الرحلة في اللحظات الأخيرة.
 
وكانت الأمم المتحدة دشنت الاثنين الماضي، الجسر الجوي الطبي عبر مطار صنعاء، برحلة أقلت 7 مرضى بينهم أطفال مصابون بالفشل الكلوي، و7 مرافقين إلى عمّان.
 
وأعلن التحالف العربي في 28 يناير البدء في تسيير رحلات جوية لنقل المرضى عبر مطار صنعاء الدولي، "ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية".
 
وقالت الخارجية اليمنية إن "رحلات الجسر الطبي بهدف التخفيف من معاناة المواطنين غير القادرين على تحمل مشقة السفر برا لمطارات الجمهورية الأخرى بعد رفض مليشيا الحوثي لمبادرات الحكومة المتكررة لتشغيل مطار صنعاء للرحلات الداخلية".

الأمم المتحدة

مطار صنعاء

الجسر الجوي

التحالف العربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: تغيير اللوائح الخاصة بعقوبة سرقات التيار الكهربائى لتشديدها

الكهرباء: تغيير اللوائح الخاصة بعقوبة سرقات التيار الكهربائى لتشديدها

القانون يمنح الهيئات الشبابية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها لتجنب عقوبة الحل

القانون يمنح الهيئات الشبابية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها لتجنب عقوبة الحل

أمين مساعد "المهن الطبية" يطالب الصحة بتوفير انتقال آدمى للأطباء وتحمل تكلفته

أمين مساعد "المهن الطبية" يطالب الصحة بتوفير انتقال آدمى للأطباء وتحمل تكلفته

اليوم.. أول بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر والوطن العربى

اليوم.. أول بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر والوطن العربى

حملة قومية تجوب قرى المحافظات لزيادة إنتاج القمح ولجان لمتابعة طرد السنابل

حملة قومية تجوب قرى المحافظات لزيادة إنتاج القمح ولجان لمتابعة طرد السنابل

"العقاب النسارى" الطائر الحقيقى على علم مصر × 10 معلومات.. صور

"العقاب النسارى" الطائر الحقيقى على علم مصر × 10 معلومات.. صور

الزراعة: قوافل بيطرية بالمجان تجوب القرى لإجراء التلقيح الصناعى للماشية

الزراعة: قوافل بيطرية بالمجان تجوب القرى لإجراء التلقيح الصناعى للماشية

15 قاعدة لتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات التكميلية بالجيزة وملوى

15 قاعدة لتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات التكميلية بالجيزة وملوى

مرتضى منصور يحيل كريم حسن شحاته للتحقيق بسبب هدف الأهلي

مرتضى منصور يحيل كريم حسن شحاته للتحقيق بسبب هدف الأهلي

الرى: تنفيذ أعمال الرفع المساحى لحماية مدينة طابا من السيول

الرى: تنفيذ أعمال الرفع المساحى لحماية مدينة طابا من السيول

طباخ الكشرى محرم عليه.. قرية العبادلة بالقليوبية ملوك الأكلة الشعبية صناعة فقط

طباخ الكشرى محرم عليه.. قرية العبادلة بالقليوبية ملوك الأكلة الشعبية صناعة فقط

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل الاستعدادات لمواجهة الأوبئة فى المدارس

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل الاستعدادات لمواجهة الأوبئة فى المدارس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة