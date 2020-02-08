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السبت، 08 فبراير 2020 08:46 م
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الأمم المتحدة: تصدير الأسلحة إلى طرابلس جعل الأزمة الليبية أكثر تعقيدا

السبت، 08 فبراير 2020 08:46 م
الأمم المتحدة: تصدير الأسلحة إلى طرابلس جعل الأزمة الليبية أكثر تعقيدا أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة
أديس أبابا /أ ش أ/

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم السبت، أن الأزمة الليبية أصبحت معقدة بسبب تصدير الأسلحة لها من بعض الجهات التى أصبحت مؤثرة فى الوضع الليبي، فى إشارة إلى تركيا التى تواصل دعمها لميليشيات الوفاق من خلال إرسال أسلحة ومرتزقة إلى طرابلس.

وقال جوتيريس - فى مؤتمر صحفى على هامش القمة الإفريقية، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - "ندعم الحل السلمى للوضع هناك"، مؤكدا أن منظمة الأمم المتحدة تدعم المصالحة بين الليبيين، مضيفا "أن وقف إطلاق النار مهم جدا فى ليبيا من أجل مصلحة الشعب والمنطقة".

وطالب الأمين العام بإيجاد آلية دولية للتعاون مع إفريقيا لمواجهة الإرهاب المتمدد فى القارة السمراء ومحاربة التنظيمات الإرهابية، مشددا على أن الأمم المتحدة بحاجة للتعاون مع إفريقيا والمجتمع المحلى من أجل تسهيل عملية الحوار بين الليبيين.

 


الأمم المتحدة

تصدير الأسلحة

طرابلس

الأزمة الليبية

ليبيا

أخبار ليبيا

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