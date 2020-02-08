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الأرصاد: طقس الغد بارد وأمطار على الوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 10 درجات

السبت، 08 فبراير 2020 11:23 ص
الأرصاد: طقس الغد بارد وأمطار على الوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 10 درجات الأرصاد - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة، والوجه البحرى، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار على مناطق متفرقة ونشاط الرياح، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فى البحر المتوسط.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فى البحر المتوسط، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مما يؤدى لإضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا وتنشط الرياح، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

ويشهد اليوم السبت بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطه، والوجه البحرى، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وسقوط أمطار متوسطة ونشاط الرياح ، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار من متوسطة لغزيرة ونشاط للرياح وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية،  فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

 


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