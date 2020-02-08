سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 04:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استمرار ذبح الطيور الحية بالشرقية بالمخالفة للقانون.. وتاجر: الزبون عايز كده

السبت، 08 فبراير 2020 03:31 م
استمرار ذبح الطيور الحية بالشرقية بالمخالفة للقانون.. وتاجر: الزبون عايز كده تحصين الطيور
الشرقية – إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بالرغم من صدور قانون يمنع تداول الطيور الحية ، لما يشكل ذلك علي صحة الإنسان، إلا أن معظم  محلات بيع الدواجن بمحافظة الشرقية لا تتعامل مع الدواجن إلا الحية رافعة شعار "الزبون عايز كده".

والتقى اليوم السابع، الحاج "محمد" صاحب محل دواجن، والذي أبدى انفعاله فورة كشف شخصيتنا الصحفية، ورفض التصوير أو التعليق على القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن حظر تداول الدواجن الحية، معللا أن ذلك سيعرضه للمساءلة القانونية، وقال:"إذا الزبون ما شفش الفرخة الحية أمام عينه قبل ذبحها لا يشتريها، ولو وجدها مذبوحة جاهزة سيشك أنها مريضة أو ميتة، أو من النوع المجمد المستورد من الخارج".

المواطنة "سعاد شعبان"، ربة منزل، أكدت أنها تحرص على شراء الدواجن المذبوحة أمامها، حتى تتيقن أنها سليمة تماما، ولم تكن ميتة، قبل الذبح والتنظيف الجاهز مسبقا.

بدوره، أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المحافظة بها 8 آلاف مزرعة، نصفهم مرخص، وأن لجان بيطرية تمر بصفة يومية لسحب عينات للتأكد من سلامة الطيور، حيث يتم سحب التصريح للذكر، وعينات لقياس المناعة بالنسبة للبياض، وعينات من الكتاكيت استكمال تربية، مضيفا انه  خلال العام تم إصدار 8339 تصريحا للذبح بمجازر الدواجن، لـ  7 ملايين و 316 ألفا و530 طائرا ، والإفراج عن  109 رسائل،  بإجمالي  2 مليون و 562 ألفا و675 طائرا، بعد إجراء الحجر البيطري عليها.

وأكد "توفيق"، أن المحافظة بها 27 مجزرا  لذبح الطيور، مكلف على كل واحد منها طبيب بيطري، وعليها رقابة مشددة، للتأكد من سلامة  المذبوحات، مشيرا إلى أن ضعف الوعي لدي المواطن من أسباب انتشار الظاهرة، ولابد من تضافر جهود كل الجهات المعنية، فضلا عن زيادة وعي المواطنين بمخاطر الذبح  .

يذكر، أن مديرية الطب البيطري بالشرقية، قامت - بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن- بتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة و الصحة العامة للمواطنين، وحصنت  2مليون و286 ألفا، و953 طائرا ضد مرض أنفلونزا الطيور، للحفاظ على الثروة الداجنة، بالمحافظة مشيرا إلى أنه تم سحب 1114 عينة من الدواجن بالمزارع، لبيان خلوها من الأمراض قبل البيع، ولقياس المناعة واستكمال التربية .

تحصين الطيووور 3
 
 
تحصين الطيووور 2
 
 
تحصين الطيووور

 

 

 


الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

بيطري الشرقية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسواق الطيور والدواجن بالمحافظات .. ذبح بطريقة خاطئة .. تلوث للبيئة .. حاضنة للأمراض الفيروسية .. ذبح الفراخ من أسيوط للإسكندرية ناقل للعدوى والميكروبات.. والطب البيطرى يطالب بتفعيل القانون 70 لسنة 2009.. صور

الأحد، 02 فبراير 2020 02:52 م

الفراخ الحية والسلامونيلا.. "اليوم السابع" يرصد شهادات أطباء التغذية والباطنة عن حالات التسمم بسبب تناول الدجاج المذبوح بالشارع.. طبيبة: بكتيريا السلامونيلا أشهر الحالات.. وأخصائى: مش لازم نموت عشان نتعلم

الخميس، 30 يناير 2020 06:00 م

صور.. ذبح الفراخ فى المحلات عادة خاطئة وبيئة مناسبة لنقل العدوى والميكروبات.. البيطرى: نحتاج تفعيل القانون 70 لسنة 2009 بحظر تداول الدواجن حية.. ومواطنون: لابد من توعية الأهالى ورفع الوعى والثقة فى "المجمد"

الخميس، 30 يناير 2020 12:05 ص

صور.. 10 مخاطر لشراء الفراخ الحية.. تحمل الأوبئة والأمراض.. طريقة الذبح "البلدى" خطر على البائع والمستهلك.. تصيب بالتسمم الغذائى والبكتيريا.. تهدد صحة الأطفال لضعف مناعتهم.. والمحلات تهمل النظافة من أجل المكسب

الأربعاء، 29 يناير 2020 03:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة