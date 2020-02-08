استمرار ذبح الطيور الحية بالشرقية بالمخالفة للقانون.. وتاجر: الزبون عايز كده

الشرقية – إيمان مهنى

بالرغم من صدور قانون يمنع تداول الطيور الحية ، لما يشكل ذلك علي صحة الإنسان، إلا أن معظم محلات بيع الدواجن بمحافظة الشرقية لا تتعامل مع الدواجن إلا الحية رافعة شعار "الزبون عايز كده".

والتقى اليوم السابع، الحاج "محمد" صاحب محل دواجن، والذي أبدى انفعاله فورة كشف شخصيتنا الصحفية، ورفض التصوير أو التعليق على القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن حظر تداول الدواجن الحية، معللا أن ذلك سيعرضه للمساءلة القانونية، وقال:"إذا الزبون ما شفش الفرخة الحية أمام عينه قبل ذبحها لا يشتريها، ولو وجدها مذبوحة جاهزة سيشك أنها مريضة أو ميتة، أو من النوع المجمد المستورد من الخارج".

المواطنة "سعاد شعبان"، ربة منزل، أكدت أنها تحرص على شراء الدواجن المذبوحة أمامها، حتى تتيقن أنها سليمة تماما، ولم تكن ميتة، قبل الذبح والتنظيف الجاهز مسبقا.



بدوره، أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المحافظة بها 8 آلاف مزرعة، نصفهم مرخص، وأن لجان بيطرية تمر بصفة يومية لسحب عينات للتأكد من سلامة الطيور، حيث يتم سحب التصريح للذكر، وعينات لقياس المناعة بالنسبة للبياض، وعينات من الكتاكيت استكمال تربية، مضيفا انه خلال العام تم إصدار 8339 تصريحا للذبح بمجازر الدواجن، لـ 7 ملايين و 316 ألفا و530 طائرا ، والإفراج عن 109 رسائل، بإجمالي 2 مليون و 562 ألفا و675 طائرا، بعد إجراء الحجر البيطري عليها.

وأكد "توفيق"، أن المحافظة بها 27 مجزرا لذبح الطيور، مكلف على كل واحد منها طبيب بيطري، وعليها رقابة مشددة، للتأكد من سلامة المذبوحات، مشيرا إلى أن ضعف الوعي لدي المواطن من أسباب انتشار الظاهرة، ولابد من تضافر جهود كل الجهات المعنية، فضلا عن زيادة وعي المواطنين بمخاطر الذبح .

يذكر، أن مديرية الطب البيطري بالشرقية، قامت - بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن- بتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة و الصحة العامة للمواطنين، وحصنت 2مليون و286 ألفا، و953 طائرا ضد مرض أنفلونزا الطيور، للحفاظ على الثروة الداجنة، بالمحافظة مشيرا إلى أنه تم سحب 1114 عينة من الدواجن بالمزارع، لبيان خلوها من الأمراض قبل البيع، ولقياس المناعة واستكمال التربية .