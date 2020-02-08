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استقرار أسعار العملات اليوم السبت 8-2-2020 فى مصر

السبت، 08 فبراير 2020 09:41 ص
استقرار أسعار العملات اليوم السبت 8-2-2020 فى مصر عملات - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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استقرت أسعار العملات اليوم السبت  8-2-2020، طبقاً لأسعار إغلاق الخميس، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت، ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى اليوم الدولار الأمريكى، الذى استقر سعره عند سعر ختام تعاملات أمس، والذى بلغ 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.17 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم السبت، آخر أيام الأسبوع، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.72 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.72 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.72 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.72 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.74 جنيه للشراء.

15.84 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.72 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

15.72 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الخميس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى بلغ 17.23 للشراء، 17.42 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات الخميس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.31 جنيه للشراء، و20.57 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الخميس الماضى بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.17 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 51.43 جنيه للشراء، و 52.06 جنيه للبيع.


أسعار العملات

عملات

دولار

يورو

ين

ريال سعودى

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