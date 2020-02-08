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اسباب اصابة الأطفال بحساسية الصدر الأدخنة والغبار

السبت، 08 فبراير 2020 01:00 ص
اسباب اصابة الأطفال بحساسية الصدر الأدخنة والغبار حساسية الصدر
فاطمة ياسر

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كحة مستمرة يصاحبه السعال الشديد والبلغم، وعدم القدرة علي التنفس الجيد، بالإضافة إلى عدم قدرة الطفل على استنشاق الهواء أو الروائح المحيطة كالمنظفات أو العطور، وخلال التقرير التالي سنتعرف على أعراض إصابة الأطفال بحساسية الصدر، وذلك وفقا لموقع "webmed".

أكد التقرير، أن الإصابة بحساسية الصدر تعد من الأمراض التي تعرض حياة الشخص للعديد من الأضرار الصحية في حالة عدم علاج هذا  المرض، ولذا عليك السيطرة للحفاظ على صحة الطفل من التعرض لأي مضاعفات صحية.

هناك العديد من الطرق التي تساعد في اكتشاف حساسية الصدر عند الأطفال،  ومن أبرزها عدم قدرة الطفل علي ممارسة أي نشاط يومي، وأيضا عدم قدرته على شم أي روائح سواء كانت طبيعية أو صناعية.

وقدم التقرير اعراض إصابة الطفل بحساسية الصدر، ومنها:

-تعرض الطفل لنوبات السعال المتكررة عندما يقوم باللعب أو الجري أو ممارسة الرياضة حتى أثناء الضحك أو البكاء، فأي نشاط يقوم به الطفل يتسبب في هذا الأمر زيادة فرص التعرض لحساسية الصدر.

-أكد التقرير أن التعرض للإصابة بالسعال المزمن عند الأطفال يزيد فرص تعرضه لحساسية الصدر للأطفال.

-من أبرز أعراض الإصابة بحساسية الصدر عند الأطفال  هو تعرضهم لانخفاض مستويات الطاقة لديهم.

-كما أن العديد من الأطفال عند تعرضهم لحساسية الصدر يتعرضون لسرعة التنفس، ويكون السبب في هذا الأمر الحساسية.

-يزداد فرص الشكوى للأطفال المصابون بحساسية الصدر بضيق الصدر والتنفس.

-أكد التقرير أن الطفل المصاب بحساسية الصدر يتعرض لصوت الصفير أثناء التنفس.

-وأوضحت التقرير أن تعرض الطفل لحساسية الصدر يزيد من فرص إصابته بتشنجات في عضلات الرقبة والصدر.

-يتعرض الطفل المصاب بحساسية الصدر إلي التعب والإرهاق الشديد والميل للخمول والكسل.

اسباب حساسية الصدر عند الاطفال 
 

ومن أسباب حساسية الصدر عند الأطفال، هو العامل الوراثي الذي يعد من الأمور التي تزيد فرص الإصابة، وأيضا تعرض الطفل للأتربة والغبار كثيرا، والأدخنة كالسجائر والبخور تعد من الأمور المسببة.

وأيضا المنازل المتواجد بها حيوانات الليفية تتسبب في زيادة فرص إصابة الطفل بحساسية الصدر، وأيضا التعرض للمواد الكيميائية، ولذا يجب ابتعاد الطفل عن مثل هذه المسببات.

ومن أهم النصائح التي قدمها التقرير، والتي تساعد علاج حساسية الصدر عند الأطفال، ومنها ضرورة  تناول المشروبات الدافئة كالينسون والبابونج والنعناع والزعتر، وأيضا عليك تناول الأطفال الأطعمة التي تساعد في تعزيز الجهاز المناعي بشكل كبير، ومنها:  

-كثرة تناول الخضراوات تعد من أفضل النصائح  لتقوية الجهاز المناعي، ومن أهم الخضروات السبانخ والفلفل والخيار والخس والجرجير، ولذا عليك تناول طبق كبير من السلطة الخضراء يوميا.

-أثبتت الدراسات الطبية، أن تناول الفواكه يوميا وخاصة الغنية بفيتامين سي تعد من الأمور الجيدة التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير، ولذا تناول التفاح والبرتقال والجوافة والجريب فروت.

 


حساسية الصدر

اسباب حساسية الصدر

اعراض حساسية الصدر

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