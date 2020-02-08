ارتفاع حالات الإصابة بفيروس أنفلونزا المعدة فى أشهر الشتاء.. اعرف الأسباب

كتب بيتر إبراهيم

كثيرا من الأشخاص يعانون من مغص معوى مع ارتفاع درجة الحرارة، والتي يمكن أن تسببها بكتيريا أو تناول طعام فاسد أو عدوى نوروفيروس “Norovirus” و هى عدوى فيروسية شديدة يشار إليها عادة باسم "أنفلونزا المعدة"، ومع ذلك ، فإنها لا ترتبط بالأنفلونزا التي يسببها فيروس الأنفلونزا.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNEws”، قال الدكتور "نيبوني راجاباكسي" ، أخصائي الأمراض المعدية لدى الأطفال في مستشفى مايو كلينيك: "نوروفيروس هو فيروس يسبب التهاب المعدة والأمعاء".

وتابع الدكتور "راجاباكسي": "النوروفيروس قد يسبب التقيؤ والغثيان وآلام البطن والإسهال، وبصفة عامة، عند الأشخاص الأصحاء ، يكون هذا المرض قصيرًا نسبيًا".

ويمكن أن تستمر أعراض نوروفيروس لمدة 24 أو 48 ساعة ، وقد تشمل أيضًا الحمى والصداع وآلام الجسم، ومعظم الناس سوف يتعافون من تلقاء أنفسهم، كما أوضح الباحثون أن المضادات الحيوية ، التي تعمل فقط ضد البكتيريا ، لن تساعدك على التعافي من عدوى فيروسية مثل نوروفيروس لكن من المهم شرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف.

وقال الدكتور راجاباكسي: "نوروفيروس شديد العدوى، ويعيش جيدًا على الأسطح، وحتى لو لم تكن على اتصال مباشر مع شخص مريض ، فيمكنك التقاطها بسهولة من سطح أو من خلال الطعام الملوث وتمرض نفسك ".

على الرغم من عدم وجود أدوية لعلاج نوروفيروس ، يقول الدكتور راجاباكسي إن أهم شيء يمكن أن يفعله الناس لحماية أنفسهم من العدوى الفيروسية هو ممارسة النظافة الشخصية للأيدي.

ومن المهم أيضًا أن تعرف أنه يمكنك إلقاء النوروفيروس في مقعدك أحيانًا لفترة أطول من أسبوعين ، وحتى أطول من ذلك، فإذا كنت تعرف أنه قد عانيت مؤخرًا من الإصابة بالفيروس ، فمن المهم حقًا اغسل يديك جيدًا بعد استخدام الحمام حتى لا تنقله إلى أشخاص آخرين. "

كما توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتجنب إعداد الطعام للآخرين عند المرض ولمدة يومين بعد توقف الأعراض، ويمكن أن يحدث تفشي الفيروس في أي وقت ولكنه يحدث في أغلب الأحيان بين نوفمبر وأبريل.