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اتحاد الغرف السياحية يفعل مراكزه التدريبية بالغردقة والأقصر والمنيا

السبت، 08 فبراير 2020 04:07 م
اتحاد الغرف السياحية يفعل مراكزه التدريبية بالغردقة والأقصر والمنيا منتجعات سياحية - أرشيفية
كتبت آمال رسلان

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يعمل الاتحاد المصرى للغرف السياحية على استغلال المراكز التدريبية التابعة له فى محافظات مصر المختلفة، لرفع كفاءة العاملين بالقطاع وتنمية مهاراتهم وذلك ضمن خطته لرفع كفاءة الخدمات السياحية، حيث أجرى الاتحاد زيارات مختلفة للمراكز التدريبية فى الغردقة والمنيا والأقصر استعدادا لاستقبال دفعات تدريبية خلال الفترة المقبلة.

وقامت هبة بكرى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورئيس لجنة التدريب بالاتحاد، خلال الأسبوع الماضى بزيارات تفقدية لمركز التدريب التابع لغرفة المنشآت السياحية بمدينة الغردقة، وكذلك مركز التدريب الفندقى بمحافظة المنيا، وخلال الزيارات المختلفة تم فحص إمكانية استغلاله تلك المراكز لتنمية مهارات العمالة الحالية بالمنشآت الفندقية والسياحية بالتجهيز والتحضير، وكذا برنامج صحة وسلامة الغذاء لدعم العاملين بالممارسات الأفضل فى التعامل مع المواد الغذائية لتجنب التعرض لأى مخاطر صحية ناتجة عن التلوث الغذائى.

كما قامت بكرى بمقابلة مديرى الموارد البشرية ببعض فنادق الغردقة وسفاجا لمتابعة سير العملية التدريبية والوقوف على احتياجات المنشآت الفندقية وتحديد ما يمكن تقديمه من دعم لضمان نجاح العملية التدريبية، وذلك انطلاقًا من دور الاتحاد المصرى للغرف السياحية والممثل للقطاع السياحى المصرى، ومسئوليته للنهوض بالقطاع وتماشيًا مع خطة وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالعنصر البشرى فى قطاع السياحة وتطوير المنتج السياحى المصرى.

كما قام وفد من وزارة السياحة والآثار والاتحاد بزيارة لمركز التدريب الفندقى بأبو قرقاص التابع لمحافظة المنيا، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الاتحاد والمركز فيما يخص تأهيل الشباب الباحثين عن عمل وتوفير كوادر مدربة للالتحاق بسوق العمل بالقطاع السياحى، بالإضافة إلى قيام وفد مشترك من اتحاد الغرف السياحية ووزارة السياحة والأثار بزيارة إلى جامعة الأقصر اجتمعوا خلالها مع الدكتور بدوى الشحات بدوى، رئيس جامعة الأقصر والدكتورة صابرين جليل، عميد كلية السياحة والفنادق، لمناقشة سبل تفعيل بروتوكول التعاون بشأن مركز تدريب الطهاة التابع للاتحاد المصرى للغرف السياحية ومقره كلية السياحة والفنادق بجامعة جنوب الوادى، محافظة الأقصر.


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