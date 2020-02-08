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اتحاد الزراعيين العرب يعلن نقل مقره من ليبيا إلى مصر

السبت، 08 فبراير 2020 11:25 ص
اتحاد الزراعيين العرب يعلن نقل مقره من ليبيا إلى مصر المؤتمر التأسيسي لاتحاد الزراعيين الأفارقة
كتبت آية دعبس

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أعلن المهندس يحيي بكور أمين عام الاتحاد المهندسين الزراعيين العرب، نقل مقر اتحاد المهندسين الزراعيين العرب، من ليبيا إلي مصر نظراً لما تشهده لبيبا من أحداث وصراعات تعيق إنجاز مهامه، حيث قال المهندس يحيي بكور أمين عام اتحاد المهندسين الزراعيين العرب، خلال فعاليات المؤتمر التأسيسي لاتحاد الزراعيين الأفارقة بمدينة شرم الشيخ والذى تنظمه نقابة المهن الزراعية المصرية برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين خلال الفترة من 8- 10 فبراير الحالي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أن الاتحاد عرف منذ وقت مبكر أهمية التعاون العربي والافريقي من أجل الأمن الغذائي المستدام، وتحديث الزراعة ومواجهة تحديات فقدان الأمن الغذائى العربي والافريقي، حيث أسس الاتحاد في 2005،  ولكن لم يستطع الاتحاد إنجاز مهامها بسبب الظروف التي تعيشها بعض الدول العربية وخاصة ليبيا دولة المقر.
 
وشدد بكور، على أهمية دعم الاتحاد وتوسيع نشاطاته لهذا تم نقل المقر إلي جمهورية مصر العربية من ليبيا وإعادة تأسيسها لاستفادة من الخبرات المصرية والتوسع في الإنتاج الزراعي، وتعزيز أوجه التعاون العربي والافريقي، وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة.
 
ووجه أمين عام اتحاد المهندسين الزراعيين العرب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية مؤتمر تأسيس اتحاد الزراعيين الأفارقة، ليكون الاتحاد معلما من معالم انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل رئاسته للاتحاد الافريقي، ليكون الاتحاد إداة من أدوات التعاون العربي الافريقي متعدد الجوانب برعاية جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي.
 
وأشاد بكور بإنجازات الرئيس في مختلف المجالات والإنجازات شملت قضايا الاجتماعية والاقتصادية كان هدفها التنمية المتكاملة لتحسين حياة الجماهير وأدواتها خبراء مصر في مختلفه المجالات، وقال :" أثق أن الرئيس السيسي يعطي قضايا للتضامن العربي جهدا خاصا لمواجهة التحديات ومحاولات زرع الفتن وتغذية النزاعات والصراعات داخل الدول، ونثق في قدرة مصر في مواجهة التحديات وإعادة اللحمة بالوطن العربي".
 
 

اتحاد الزراعيين العرب

اتحاد الزراعيين الافارقة

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

نقابة الزراعيين

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