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إيران تعلن استعدادها للوساطة بين الاحتلال التركى وسوريا

السبت، 08 فبراير 2020 03:47 م
إيران تعلن استعدادها للوساطة بين الاحتلال التركى وسوريا القوات التركية فى إدلب
وكالات الأنباء

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في الوقت الذى تحارب فيه إيران العديد من الأطراف المسلحة في سوريا، خرجت وزارة الخارجية الإيرانية ، اليوم السبت ، تقول إن طهران مستعدة لمساعدة تركيا التي تحت شريطا حدوديا بعمق 30 كيلو متر من الشمال السورى وحكومة دمشق على تخطى خلافاتهما الأمر الذى اعتبره مراقبون تخليا إيرانيا عن التحالف مع النظام السورى في مواجهة القوات الأجنبية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية ، عبر موقعها الإلكتروني ، أن طهران أكدت على أهمية حل الأمور في سوريا عبر الدبلوماسية وذلك خلال لقاء بين مسؤولين إيرانيين ومبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا جير بيدرسن الذي يزور إيران.

وقال الموقع "خلال الاجتماع، أكدت إيران على ضرورة عدم استخدام المدنيين كدروع بشرية... وعلى أن إيران مستعدة للوساطة بين تركيا وسوريا لحل المسألة".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد بطرد القوات السورية في إدلب ما لم تنسحب بحلول نهاية هذا الشهر وذلك بعد مقتل ثمانية عسكريين أتراك يوم الاثنين في قصف نفذته القوات الحكومية السورية قرب بلدة سراقب.

 

 


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