إنفوجراف.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 فى كل محافظات مصر

كتب – عبد الله صلاح

يستعرض "اليوم السابع" نسب النجاح فى محافظات جمهورية مصر العربية، بعد ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2020، بعد اعتمادها من قبل المحافظين، والذين تقدموا بالتهانى لأبنائهم الناجحين فى الفصل الدراسى الأول:



نتيجه الشهادة الاعدادية

محافظة القاهرة: 77.7 %

محافظة الجيزة: 72.8 %

محافظة القليوبية: 76.28 %

محافظة الإسكندرية: 85.2 %

محافظة أسوان: 77.5 %

محافظة الأقصر: 78.29 %

محافظة المنوفية: 86.35 %

محافظة الإسماعيلية: 76.57 %

محافظة بورسعيد: 90.4 %

محافظة البحيرة: 78.8 %

محافظة السويس: 81.2 %

محافظة الوادى الجديد: 92.68 %

محافظة البحر الأحمر: 53 %

محافظة دمياط: 84.89 %

محافظة بنى سويف: 73.7 %

محافظة قنا: 75.66 %

محافظة أسيوط: 76.2 %

محافظة المنيا: 74.5 %

محافظة سوهاج: 76 %

محافظة الفيوم: 80.6 %

محافظة الشرقية: 81.4 %

محافظة الدقهلية: 88.5 %