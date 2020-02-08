إنفوجراف.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 فى كل محافظات مصر

يستعرض "اليوم السابع" نسب النجاح فى محافظات جمهورية مصر العربية، بعد ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2020، بعد اعتمادها من قبل المحافظين، والذين تقدموا بالتهانى لأبنائهم الناجحين فى الفصل الدراسى الأول:
نتيجه الشهادة الاعدادية
محافظة القاهرة: 77.7 %
محافظة الجيزة: 72.8 %
محافظة القليوبية: 76.28 %
محافظة الإسكندرية: 85.2 %
محافظة أسوان: 77.5 %
محافظة الأقصر: 78.29 %
محافظة المنوفية: 86.35 %
محافظة الإسماعيلية: 76.57 %
محافظة بورسعيد: 90.4 %
محافظة البحيرة: 78.8 %
محافظة السويس: 81.2 %
محافظة الوادى الجديد: 92.68 %
محافظة البحر الأحمر: 53 %
محافظة دمياط: 84.89 %
محافظة بنى سويف: 73.7 %
محافظة قنا: 75.66 %
محافظة أسيوط: 76.2 %
محافظة المنيا: 74.5 %
محافظة سوهاج: 76 %
محافظة الفيوم: 80.6 %
محافظة الشرقية: 81.4 %
محافظة الدقهلية: 88.5 %
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة