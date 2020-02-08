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إعصار يتجه نحو الساحل الغربى لأستراليا برياح مدمرة تزامنا مع حرائق الغابات

السبت، 08 فبراير 2020 08:12 ص
إعصار يتجه نحو الساحل الغربى لأستراليا برياح مدمرة تزامنا مع حرائق الغابات استراليا
(رويترز)

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 اجتاحت رياح مدمرة ولاية استراليا الغربية اليوم السبت مع اقتراب وصول إعصار مدارى فى الوقت الذى واجه فيه معظم الساحل الشرقى الذى يعانى من حرائق الغابات تحذيرات من حدوث فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة.

ومن المتوقع وصول الإعصار المدارى القوى داميان إلى الساحل الغربى قرب بورت هيدلاند أكبر موانئ الحديد الخام فى العالم. وتم وقف العمليات فى الموانئ الواقعة بالمنطقة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية فى استراليا الغربية  كان "داميان" عاصفة من الفئة الثالثة تثير رياحا سرعتها 150 كيلومترا فى الساعة وزوابع سرعتها 205 كيلومترات فى الساعة.

وحثت السلطات السكان فى بعض المناطق الساحلية على الاحتماء، وقال المكتب على تويتر "من المتوقع هبوب رياح مدمرة جدا وهطول أمطار غزيرة للغاية وحدوث عاصفة قوية مع عبور داميان الساحل قرب دامبير فى ساعة مبكرة من بعد الظهر".

 وتواجه أيضا ولاية استراليا الغربية قليلة السكان عدة تحذيرات من الحرائق مع توقع درجات حرارة عالية فى معظم أنحاء الولاية.

وبعد شهور من حرائق الغابات المدمرة التى أتت على ملايين الهكتارات من الأراضى شهدت استراليا فى الأسابيع الأخيرة طقسا قاسيا أدى إلى سقوط أمطار غزيرة وموجة حارة.

وشهدت بعض مناطق ولاية نيو ساوث ويلز الساحلية الشرقية والتى يعيش فيها نحو ثلث سكان استراليا أغزر أمطار منذ نحو 20 عاما مع تحذيرات من حدوث فيضانات مفاجئة.

 

 


رياح مدمرة

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حرائق الغابات

استراليا

حرائق الغابات في استراليا

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