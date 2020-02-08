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إطلاق مبادرة مطروح بلا أمية وفتح فصلين بكل قرية

السبت، 08 فبراير 2020 04:54 م
إطلاق مبادرة مطروح بلا أمية وفتح فصلين بكل قرية الدكتورة دينا الدسوقي نائب محافظ مطروح
مطروح – حسن مشالي

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أكدت الدكتورة دينا عثمان الدسوقي نائب محافظ مطروح، على تبنى محافظة مطروح، لمبادرة للقضاء على الأمية، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بعنوان " مطروح بلا أمية" مع العمل على وضع إجراءات التنفيذ للإعلان عن بدء إطلاق المبادرة، بالتعاون مع فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، مع فتح فصلين لتعليم الكبار في كل قرية.

وأوضحت نائب محافظ مطروح، أنه تم مناقشة تنفيذ المبادرة، مع ا عادل مسلم رئيس فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح، مع مقترح تكليف رؤساء القرى، في جميع مراكز المحافظة الثمانية، نحو فتح فصلين على الأقل، في كل قرية، مع حصر عدد الأميين بها، وأماكن تواجدهم لدرايتهم بطبيعة القرية، بالإضافة إلى العمل على تحفيز القائمين على التدريس والراغبين في التعلم ومحو أميتهم، من خلال تقديم حوافز وعوامل جذب لهم.

 وأشارت " السوقي" إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجه بتيسير كافة إجراءات المبادرة، وتذليل العقبات، لتحقيق المستهدف منها، ووضع الضوابط والأسس لتحفيز المعلمين والمستهدف محو أميتهم، بالإضافة إلى وضع خطة زمنية للتنفيذ، ومخاطبة جميع مجالس المدن، لمتابعة تنفيذ المبادرة بالقرى التابعة لها، بهدف سرعة القضاء على الأمية  التي تمثل أهم معوقات التنمية، التي تسعى الدولة لتحقيقها، مع أهمية تضافر كافة الجهود  خاصة دور المجتمع المحلى ووسائل الإعلام والدعوة الدينية فى مطروح، لنشر الوعي بأهمية التعلم وتحفيز وتشجيع الأهالي، على محو أميتهم، بما يحقق الصالح العام لهم ولأسرهم ،وبما يتواكب مع جهود التنمية الشاملة بمحافظة مطروح، والسعي لتحقيقها.

وأوضح عادل مسلم رئيس فرع محو الأمية بمطروح، بأنه يتم تحفيز المعلمين المشاركين من خلال هيئة محو الأمية ومنحهم مكافآت مالية بمبلغ 300 جنيه عن كل دارس ناجح، تشجيعًا وتحفيزاً لبذل مزيد من الجهود فى القضاء على الأمية، كما يتم تقديم جميع الخدمات التعليمية، وتسليم شهادات محو الأمية وجميع إجراءات الامتحان مجانا، وذلك بعد تقديم بطاقة الرقم القومي فقط وصورتها، مشيراً إلى إمكانية الاستفسار عن أية تساؤلات أو توضيحات خاصة بمحو الأمية بمطروح، من خلال الاتصال على رقم تليفون فرع محو الأمية 4931902. ومقره عمارات الأوقاف بوسط مدينة مرسى مطروح.

 

 


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