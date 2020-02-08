إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات إلى محكمة الجنايات

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة روض الفرج، تحت إشراف المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة، بإحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتعلقات من السيارات، بأسلوب كسر الزجاج، إلى محكمة الجنايات .

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، يفيد قيام شخصين بعرض كاميرا للبيع بأحد المقاهى بشارع شبرا بدائرة القسم، بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وتمكنت من ضبطهما وتبين أنهما كلا من "رامي. م"، 33 سنة، عاطل، "سيد. ف" ، 42 سنة، عاطل، أثناء استقلالهما سيارة قيادة الثانى ويعمل عليها كسائق وبحوزتهما حقيبة بداخلها كاميرا ماركة كانون مجهولة المصدر، وسلاح نارى.

وبمناقشتهما عن مصدر الكاميرا المضبوطة، بحوزتهما اعترفا بسرقتها من داخل السيارة رقم "ل ط ل 456" ماركة رينو موديل 2013م نبيتى اللون ملك "بسمة.ح" 33 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة بأسلوب " كسر الزجاج " وأقر الثاني بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع.

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7156 لسنة 2019 جنح القسم، وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما واعترفا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكن المتهم الأول، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم .