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إجراءات تتبع ما بين اليوم الأول والثانى لتصويت المصريين بالخارج فى "تكميلية النواب"

السبت، 08 فبراير 2020 03:02 ص
إجراءات تتبع ما بين اليوم الأول والثانى لتصويت المصريين بالخارج فى "تكميلية النواب" الانتخابات - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

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تواصل البعثات الدبلوماسية والسفارات فى الخارج اليوم الثانى للتصويت فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب للمصريين فى الخارج بدائرتى الجيزة وملوى، وذلك من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة.

وانتظمت عملية التصويت فى اليوم الأول، أمس الجمعة، على مستوى كافة الدول.

وهناك عدد من الإجراءات تم اتباعها عند نهاية الاقتراع فى اليوم الأول وغلق اللجان ، وهى كما أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات فى قراراها رقم 3 لسنة 2020 بشأن تنظيم تصويت المصريين فى الخارج ،

 

فى نهاية اليوم الأول يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الاقتراع، بحضور من حضر من مندوبين المرشحين أو الوكلاء ، ويغلق الصناديق التى تضم أوراق الاقتراع بصورة مؤمنة، ويحرر محضرا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ، ويحفظ المحضر وبطاقات إبداء الرأى المتبقية وكافة أوراق اللجنة فى مظروف أو أكثر بصورة مؤمنة، ويتم التحفظ على الصناديق وأوراق الانتخاب بمقر اللجنة على أن يغلق المقر بصورة مؤمنة ويعين عليه الحراسة اللازمة.

 

وتبدأ اللجنة عملها فى اليوم التالى بالتحقق من سلامة مقر اللجنة وصناديق الاقتراع والمظاريف التى تحوى أوراق الاقتراع ويتم تحرير محضر بفتح اللجنة يثبت فيه الإجراءات التى اتبعت ويرفق المحضر بباقى أوراق اللجنة.

 

وكانت فترة الصمت الانتخابى بدأت الخميس، وذلك قبل 24 ساعة من عملية الاقتراع التى تجرى على مستوى اللجان الفرعية بالسفارات والبالغ عددها 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة.

 

 وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.

 

وجاء بالقائمة النهائية بدائرة الجيزة تشمل كل من "هشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف، و"محمد محمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر"، مستقل رمز الصقر ( قدم تنازل عن ترشحه).

 

بينما تضمنت القائمة النهائية للمرشحين على المقعد الخالى بدائرة ملوى المنيا، كل من "عبد الله محمد عبد الله خليفة"، مستقل رمز الحصان، و"أحمد جمال أحمد موسى"، مستقل رمز السكينة، و"زاهر ناجح زاهر قلينى"، مستقل رمز بندقية الصيد، و"أسامة عبد الشكور حمزة دردير"، مستقل رمز الشاكوش، و"صلاح إسماعيل على مطر"، مستقل رمز الديك، و"محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان"، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"شنودة بولس جاد السيد بباوى"، مستقل رمز الغزال.

 

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقى طلبات الترشح بالدائرتين لوفاة شاغليهما محمد بدوى دسوقى عن دائرة الجيزة، وأحمد شمروخ عن دائرة ملوى بالمنيا، منذ الأول من يناير الجارى، وأغلقت باب تلقى طلبات الترشح فى 8 يناير.

 

وتجرى الانتخابات فى الخارج يومى 7 و8 فبراير، وتستأنف الدعاية الانتخابية فى الداخل يوم 9 فبراير، وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم 10 فبراير، وتنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 11 و12 فبراير، وفى حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس القادم.


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