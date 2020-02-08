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أسقف حلوان يرقى 4 قساوسة ويمنح 60 طفلًا رتبة شماس بالكنيسة

السبت، 08 فبراير 2020 01:11 م
أسقف حلوان يرقى 4 قساوسة ويمنح 60 طفلًا رتبة شماس بالكنيسة الأنبا بسنتي أسقف الإيبارشية
سارة علام

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منح الأنبا بسنتى أسقف الإيبارشية أمس رتبة القمص لأربعة من كهنة الإيبارشية، جاء ذلك خلال القداس الإلهى الذى تولى خدمته بدير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، وعقب صلاة الصلح، تمم صلوات رسامة الكهنة الأربعة، لرتبة قمامصة، وهم: القمص بطرس أنيس - القمص مرقس وديع - القمص موسى سيدهم - القمص جبرائيل القس بيشوى .

كما رسم الانبا بيستنى 60 شماس فى رتبة إبصالتس وهم من خريجى مدرسة الشمامسة بكنيسة الملاك ميخائيل بحلوان.

فيما نظمت كنائس حلوان والمعصرة أمس، الكرنفال السادس بعنوان "GPS" لأطفال المرحلة الابتدائية والإعدادية وذلك بكنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس بمدينة 15 مايو، حيث تناول الكرنفال، الذى شارك فيه حوالى 1500 طفلا عدد من العروض والفقرات الترفيهية، ووزع الأنبا بسنتى أسقف الإيبارشية خلال اليوم الهدايا تشجيعًا للأطفال وتضمنت فاعليات اليوم ألعابًا ومسابقات.

فى سياق آخر يبدأ الأقباط الأرثوذكس الإثنين المقبل التاسع من فبراير الجاري، الصوم المعروف بصوم يونان، ولهذا الصوم قصة ذكرها الكتاب المقدس وطقوس خاصة تفسر معناه ، وصوم يونان هو الصوم الذى يسبق الصوم الكبير بخمسة عشر يومًا، ويعرف فطر صوم يونان بفصح يونان، وهو مصطلح كنسى فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد، الذى يطلق عليه أيضا "عيد الفصح".

الكنيسة تنظر إلى قصة يونان على أنها رمز لقصة المسيح، فالفصح كلمة عبرانية معناها (العبور) أطلقت فى العهد القديم على عيد الفصح اليهودى، تخليدًا لعبور الملاك المهلك عن بيوت بنى إسرائيل فى أرض مصر‏، وتخليدا لعبور بنى إسرائيل البحر الأحمر إلى برية سيناء، و  خلال الصوم تنظم الكنائس والأديرة الصلوات والقداسات اليومية، والتى يقرأ خلالها سفر يونان كاملًا على مدار ثلاثة أيام، مثل طقس الصوم الكبير، ويبدأ بصلاة رفع بخور باكر وتستمر الصلوات حتى مساء اليوم نفسه.

مدة هذا الصوم حسب طقس الكنيستين السريانية والقبطية هو ثلاثة أيام أما الأرمن الأرثوذكس فيصومونه خمسة أيام ، ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية فى أيام البابا إبرآم بن زرعة السريانى (976- 979م) البطريرك الـ62 فى القرن العاشر، حيث كان البابا أبرآم سريانى الأصل، وكان السريان يصومونه قبل القرن الرابع الميلادي.

وكان عدد أيام هذا الصوم قديما ستة، أما الآن فهو ثلاثة أيام فقط، تبدأ صباح الإثنين الثالث قبل الصوم الكبير، صار صومًا مستقرًا فى الكنيسة فى قوانين ابن العسال فى القرن الثالث عشر، كما ذكره ابن كبر 1324م كصوم مستقر فى الكنيسة.

 


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