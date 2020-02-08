سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 01:11 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور.. الفراولة 5 جنيهات والبرتقال يبدأ من جنيهين

السبت، 08 فبراير 2020 12:23 م
أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور.. الفراولة 5 جنيهات والبرتقال يبدأ من جنيهين صورة أرشيفية - فاكهة
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 8-2 - 2020، استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة، حيث أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار جميع الأصناف شهدت استقرار فى الفترة الحالية، بسبب زيادة الإنتاج المحلى بما يلبى احتياجات السوق، ما أدى إلى زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الأسواق المحلية، وذلك أدى إلى استقرار الأسعار. 
 
وتراوحت أسعار البرتقال البلدى  بين 2-3 جنيهات، و البرتقال السكرى ليتراوح بين 2-3.5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 3 – 4  جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2- 6جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 7 - 11 جنيها للكيلو. 
  
وترواحت أسعار التفاح الأمريكى والايطالى  بين 17 – 23 جنيها ، والتفاح الجولدن 17 جنيها ، والتفاح السورى 18 جنيها ، بينما تراوح سعر الفراولة بين 4 – 9 جنيهات ، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات ، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-7 جنيهات، كما استقرت أسعار الرمان للترواح بين 5-9جنيهات.، تراوح سعر الكاكا بين 6- 9  . 
 
والجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف 
 

اسعار الفاكهة

سعر الفاكهة اليوم

سوق العبور

الخضروات

سوق الجملة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

صور.. توافد التلاميذ على مدارس بنى سويف أول أيام الفصل الدراسى الثانى

صور.. توافد التلاميذ على مدارس بنى سويف أول أيام الفصل الدراسى الثانى

4 سيناريوهات لشراء شركة STC حصة 55% من فودافون مصر

4 سيناريوهات لشراء شركة STC حصة 55% من فودافون مصر

قصة متسولة قتلت ابنها بسبب بكائه المستمر فى مصر القديمة

قصة متسولة قتلت ابنها بسبب بكائه المستمر فى مصر القديمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة