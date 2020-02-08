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أسرة مالك "سوبر ماركت" قٌتل بأبو النمرس على يد حداد: الجانى مش قريبه

السبت، 08 فبراير 2020 09:00 ص
أسرة مالك "سوبر ماركت" قٌتل بأبو النمرس على يد حداد: الجانى مش قريبه جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نفى أفراد أسرة مالك سوبر ماركت، قٌتل على يد حداد بأبو النمرس، وجود علاقة قرابة بين الضحية والمتهم، وأكدوا أنه ليس ابن عمه كما ردد البعض.

وأجرى المتهم معاينة تصويرية لكيفية تنفيذه الجريمة، وأرشد عن مصدر حصوله على السلاح النارى المستخدم في الحادث، وهو عبارة عن بندقية خرطوش، تم ضبطها، بالإضافة إلى 6 طلقات من ذات العيار، تم التحفظ عليها لفحصها من جانب خبراء الأدلة الجنائية.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة، التي سجلت مشهد إطلاق القاتل الرصاص تجاه المجنى عليه أثناء وجوده بمحل السوبر ماركت الخاص به، حيث أصابه برش خرطوش ببطنه وصدره، وحاول عدد من الجيران إنقاذه بنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمسرح الجريمة، وتم التحفظ على عينات دماء المجنى عليه، كما تم العثور على فوارغ طلقات أطلقها المتهم، تمهيدا لإعداد تقرير وتقديمه للنيابة العامة للتحقيق.

ومن جانبه اعترف المتهم بارتكابه الجريمة، وإطلاق النار على المجنى عليه بواسطة بندقية خرطوش، مشيرا إلى أن الدافع وراء قتله مناصرة اثنين من أبناء عمه، بسبب خلافاته بينهما والمجنى عليه حول الميراث.

وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الجريمة، وتم ضبطه، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا من إحدى المستشفيات، بوفاة أحد المواطنين، مالك سوبر ماركت، نتيجة إطلاق النار عليه وإصابته برش خرطوش بالبطن والصدر.

بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد داود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، أن مرتكب الجريمة "حداد" مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى، صادر ضده بالحبس سنه فى قضية "استعمال قوة"، وأنه أطلق النار على المجنى عليه "محمد يحي" من سلاح نارى كان بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، لمناصرته لأبناء عمومته (شقيقان مُحددان) فى خلافات بينهم حول الميراث.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، والقبض عليه، وبحوزته بندقية خرطوش، و5 طلقات خرطوش من ذات العيار، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، باستخدام السلاح المضبوط لذات الخلافات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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