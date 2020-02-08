سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 08:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أذربيجان تشهد انتخابات لبرلمان جديد غدا

السبت، 08 فبراير 2020 07:13 م
أذربيجان تشهد انتخابات لبرلمان جديد غدا جانب من المؤتمر الصحفى
كتب - محمد سعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق صباح غد الانتخابات البرلمانية فى أذربيجان لانتخاب برلمان جديد للبلاد، وقال السيد مظاهر بناخوف رئيس اللجنة العليا المركزية للانتخابات فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم فى العاصمة باكو، إن ملايين المواطنين سوف يتوجهون إلى مراكز الاقتراع غدا الأحد للمشاركة فى هذا الاستحقاق النيابى.

 
unnamed (1)
 

وتهدف هذه الانتخابات حسب رئيس اللجنة العليا، لاختيار 125 نائبًا لشغل مقاعد المجلس الوطنى للبلاد التى تنتهج منذ استقلالها فى 18 أكتوبر عام 1991، خاصة بعد تولى الزعيم الوطنى للشعب الأذربيجانى حيدر علييف رئاسة الجمهورية وتبنيه سياسة الإصلاحات الديمقراطية والسياسية التى يواصلها الرئيس الحالى إلهام علييف، وفى إطار متابعة تلك الإصلاحات، أصدر علييف فى تاريخ 5 ديسمبر عام 2019 مرسوما يقضى بحل الدورة الخامسة للمجلس الوطنى وتحديد 9 فبراير 2020 يومَ الانتخابات التشريعية المبكرة.

 

واكدت لجنة الانتخابات المركزية فى أذربيجان وصول عدد المتقدمين بمن فيهم أعضاء الأحزاب السياسية ومنها الحزب الحاكم "أذربيجان الجديدة"، بترشيحاتهم ما يفوق 2500 شخص، علما بأن المجلس الوطنى يتكون من 125 مقعدا.

واستمرت الحملات الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية التى تقدمت بمرشحيها إلى الانتخابات البرلمانية وكتل حزبية ومندوبين سياسيين ومفوضين للمرشحين المسجلين لدى اللجنة المركزية للانتخابات التى انطلقت فى 17 يناير الماضى حتى 8 فبراير الحالى، وذلك وفقا لخطة الفعاليات المصدق عليها من جانب اللجنة المركزية.

 

وأوضح رئيس اللجنة المركزية للانتخابات أن عدد المراقبين المسجلين لمراقبة الانتخابات يبلغ حوالى 1630 مراقبا محليا ونحو 70 مراقبا أجنبيا، مفيدا أن بعثات تابعة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى والجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة قد بدأت عملها فى مراقبة الانتخابات وأن مراقبين عن برلمانات إيطاليا والتشيك وليتوانيا حصلوا على اعتماد بجانب مراقبين من اللجنة المركزية المولدوفية للانتخابات.

unnamed
 
 

ويرى المراقبون، أن هناك اهتماما كبيرا لدى الشعب الأذرى لانتخاب برلمان جديد فى الانتخابات المبكرة التى تجرى بعد قرار الرئيس إلهام علييف حل البرلمان والدعوة لبرلمان جديد.

 

من جهة أخرى أكد حكمت حاجييف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الأذربيجانية، أن كل المرشحين حصلوا على فرص متساوية وعقدوا اجتماعاتهم وسط الجماهير وخاصة حزب أذربيجان الجديدة مؤكدا على أن البرلمان القادم سيعبر خير تعبير عن أطياف المجتمع الأذربيجانى وخاصة الشباب التى توليها القيادة كل اهتمام لأن الأجيال القادمة هى التى ستحمل المسؤولية فى دفع التنمية والتقدم والإصلاح.

 

وحول التعاون مع دول الخليج أكد حاجييف، أن هناك دفعة للعلاقات بين أذربيجان ودول الخليج فى كافة المجالات وخاصة فى الاستثمار الخليجى فى أذربيجان والتبادل التجارى وخاصة فى المجال الزراعى وأن السياحة قدمت دفعة كبيرة بزيارة أكثر من مائة ألف سائح خليجى لأذربيجان العام الماضي.

 

اذربيجان

البرلمان فى اذربيجان

انتخابات برلمانية فى اذربيجان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية

اليوم السابع: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية

عصام الصغير : تقديم خدمة حجز تذاكر القطارات فى مكاتب البريد

عصام الصغير : تقديم خدمة حجز تذاكر القطارات فى مكاتب البريد

ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة