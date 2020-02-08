أذربيجان تشهد انتخابات لبرلمان جديد غدا

تنطلق صباح غد الانتخابات البرلمانية فى أذربيجان لانتخاب برلمان جديد للبلاد، وقال السيد مظاهر بناخوف رئيس اللجنة العليا المركزية للانتخابات فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم فى العاصمة باكو، إن ملايين المواطنين سوف يتوجهون إلى مراكز الاقتراع غدا الأحد للمشاركة فى هذا الاستحقاق النيابى.
وتهدف هذه الانتخابات حسب رئيس اللجنة العليا، لاختيار 125 نائبًا لشغل مقاعد المجلس الوطنى للبلاد التى تنتهج منذ استقلالها فى 18 أكتوبر عام 1991، خاصة بعد تولى الزعيم الوطنى للشعب الأذربيجانى حيدر علييف رئاسة الجمهورية وتبنيه سياسة الإصلاحات الديمقراطية والسياسية التى يواصلها الرئيس الحالى إلهام علييف، وفى إطار متابعة تلك الإصلاحات، أصدر علييف فى تاريخ 5 ديسمبر عام 2019 مرسوما يقضى بحل الدورة الخامسة للمجلس الوطنى وتحديد 9 فبراير 2020 يومَ الانتخابات التشريعية المبكرة.
واكدت لجنة الانتخابات المركزية فى أذربيجان وصول عدد المتقدمين بمن فيهم أعضاء الأحزاب السياسية ومنها الحزب الحاكم "أذربيجان الجديدة"، بترشيحاتهم ما يفوق 2500 شخص، علما بأن المجلس الوطنى يتكون من 125 مقعدا.
واستمرت الحملات الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية التى تقدمت بمرشحيها إلى الانتخابات البرلمانية وكتل حزبية ومندوبين سياسيين ومفوضين للمرشحين المسجلين لدى اللجنة المركزية للانتخابات التى انطلقت فى 17 يناير الماضى حتى 8 فبراير الحالى، وذلك وفقا لخطة الفعاليات المصدق عليها من جانب اللجنة المركزية.
وأوضح رئيس اللجنة المركزية للانتخابات أن عدد المراقبين المسجلين لمراقبة الانتخابات يبلغ حوالى 1630 مراقبا محليا ونحو 70 مراقبا أجنبيا، مفيدا أن بعثات تابعة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى والجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة قد بدأت عملها فى مراقبة الانتخابات وأن مراقبين عن برلمانات إيطاليا والتشيك وليتوانيا حصلوا على اعتماد بجانب مراقبين من اللجنة المركزية المولدوفية للانتخابات.
ويرى المراقبون، أن هناك اهتماما كبيرا لدى الشعب الأذرى لانتخاب برلمان جديد فى الانتخابات المبكرة التى تجرى بعد قرار الرئيس إلهام علييف حل البرلمان والدعوة لبرلمان جديد.
من جهة أخرى أكد حكمت حاجييف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الأذربيجانية، أن كل المرشحين حصلوا على فرص متساوية وعقدوا اجتماعاتهم وسط الجماهير وخاصة حزب أذربيجان الجديدة مؤكدا على أن البرلمان القادم سيعبر خير تعبير عن أطياف المجتمع الأذربيجانى وخاصة الشباب التى توليها القيادة كل اهتمام لأن الأجيال القادمة هى التى ستحمل المسؤولية فى دفع التنمية والتقدم والإصلاح.
وحول التعاون مع دول الخليج أكد حاجييف، أن هناك دفعة للعلاقات بين أذربيجان ودول الخليج فى كافة المجالات وخاصة فى الاستثمار الخليجى فى أذربيجان والتبادل التجارى وخاصة فى المجال الزراعى وأن السياحة قدمت دفعة كبيرة بزيارة أكثر من مائة ألف سائح خليجى لأذربيجان العام الماضي.
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