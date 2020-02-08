أذربيجان تشهد انتخابات لبرلمان جديد غدا

تنطلق صباح غد الانتخابات البرلمانية فى أذربيجان لانتخاب برلمان جديد للبلاد، وقال السيد مظاهر بناخوف رئيس اللجنة العليا المركزية للانتخابات فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم فى العاصمة باكو، إن ملايين المواطنين سوف يتوجهون إلى مراكز الاقتراع غدا الأحد للمشاركة فى هذا الاستحقاق النيابى.

وتهدف هذه الانتخابات حسب رئيس اللجنة العليا، لاختيار 125 نائبًا لشغل مقاعد المجلس الوطنى للبلاد التى تنتهج منذ استقلالها فى 18 أكتوبر عام 1991، خاصة بعد تولى الزعيم الوطنى للشعب الأذربيجانى حيدر علييف رئاسة الجمهورية وتبنيه سياسة الإصلاحات الديمقراطية والسياسية التى يواصلها الرئيس الحالى إلهام علييف، وفى إطار متابعة تلك الإصلاحات، أصدر علييف فى تاريخ 5 ديسمبر عام 2019 مرسوما يقضى بحل الدورة الخامسة للمجلس الوطنى وتحديد 9 فبراير 2020 يومَ الانتخابات التشريعية المبكرة.

واكدت لجنة الانتخابات المركزية فى أذربيجان وصول عدد المتقدمين بمن فيهم أعضاء الأحزاب السياسية ومنها الحزب الحاكم "أذربيجان الجديدة"، بترشيحاتهم ما يفوق 2500 شخص، علما بأن المجلس الوطنى يتكون من 125 مقعدا.

واستمرت الحملات الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية التى تقدمت بمرشحيها إلى الانتخابات البرلمانية وكتل حزبية ومندوبين سياسيين ومفوضين للمرشحين المسجلين لدى اللجنة المركزية للانتخابات التى انطلقت فى 17 يناير الماضى حتى 8 فبراير الحالى، وذلك وفقا لخطة الفعاليات المصدق عليها من جانب اللجنة المركزية.

وأوضح رئيس اللجنة المركزية للانتخابات أن عدد المراقبين المسجلين لمراقبة الانتخابات يبلغ حوالى 1630 مراقبا محليا ونحو 70 مراقبا أجنبيا، مفيدا أن بعثات تابعة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى والجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة قد بدأت عملها فى مراقبة الانتخابات وأن مراقبين عن برلمانات إيطاليا والتشيك وليتوانيا حصلوا على اعتماد بجانب مراقبين من اللجنة المركزية المولدوفية للانتخابات.