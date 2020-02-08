أخ يقتل شقيقه لخلافات بينهما بالغربية

تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، اخطارا من العقيد احمد العدروسي مأمور مركز سمنود، بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شاب بقرية كفر العزيزيه.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين شقيقين لخلافات ماليه بينهما، قام علي أثرها احدهما بطعن الآخر بسلاح ابيض ولقي مصرعه في الحال، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم واعترف بارتكاب الواقعة.

وكانت ربة منزل قد اقدمت علي قتل نجلتها خنقا لشكها في سلوكها بعد ان انجبت طفلا واكتشاف زوجها بانه ليس نجله، فقامت بقتلها انتقاما منها، وتمكن ضباط مباحث مركز المحلة من ضبطها واعترفت بارتكابها الواقعة.

تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوفاه ربة منزل ووجود شبهه جنائية في الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض تلك الواقعة، تحت اشراف اللواء محمود عمران مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية والعقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة الكبرى وسمنود والعقيد احمد كوهيه وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة والرائد عمر ابو بكر رئيس مباحث مركز المحلة.

وتبين من التحريات أن المتوفاه متزوجه وانجبت طفلا الا ان زوجها شك ف نسب الطفل له فقام باجراء تحليلDNAواكتشف ان الطفل ليس ابنه، فقامت والدتها بخنقها انتقاما منها لشكها في سلوكها وتم ضبط المتهمه واعترفت بارتكاب الواقعة وامرت النيابة بحبسها علي ذمة التحقيقات.