أخبار المحافظات اليوم.. تأجيل قضية سمية الخشاب وأحمد سعد لـ 7 مارس

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم السبت، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

محكمة الأسرة بالإسكندرية تؤجل قضية سمية الخشاب وأحمد سعد لـ 7 مارس

قررت محكمة أسرة سيدى جابر بالإسكندرية، اليوم السبت، تأجيل جلسة الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة خلال زواجهما إلى جلسة 7 مارس القادم لتقديم المستندات من محامى الخصم.

وكانت قد منحت المحكمة الطرفين مهلة للصلح بواسطة الخبير ولكن طالب محامى أحمد سعد بتأجيل القضية لتقديم المستندات لهيئة المحكمة. وتقدمت الفنانة سمية الخشاب بدعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019 ضد الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية بمحل سكنها ببطاقة الرقم القومى تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديا ونفسيا وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.

انتظام الدراسة فى محافظات مصر.. و توعية الطلاب فى طابور الصباح بخطورة كورونا

شهدت محافظات مصر، اليوم السبت، عودة التلاميذ والطلبة للمدارس مع بدء العملية التعليمية فى الفصل الدراسى الثاني، حيث وجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قيادات الوزارة بالنزول إلى الميدان ومتابعة انطلاق الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى ميدانيا فى المدارس، للوقوف على مدى انضباط الدراسة والمشكلات التى قد تواجه استقرار الفصل الدراسى الثانى، حيث أصدر الوزير تعليمات بنزول كافة قيادات الوزارة من رؤساء إدارات مركزية وبعض المديرين العموم بديوان الوزارة لمتابعة الدراسة والمرور على المدارس، إضافة إلى مديرى ووكلاء المديريات والإدارات التعليمية فى المحافظات التى انطلقت فيها الدراسة اليوم السبت، مع استمرار متابعتهم غدا الأحد والذى يشهد دخول جميع الطلاب مدارسهم، فيما شكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غرفة عمليات لتلقى شكاوى أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والطلاب. وحرص مدراء المدارس على توعية الطلاب و الطالبات بمرض كورونا فى كلمتهم بطابور الصباح.

شاطئ العريش حضن أمان للسلاحف المهددة بالانقراض

شهد شاطئ مدينة العريش بشمال سيناء خلال شهر فبراير الجارى وديسمبر الماضى عمليتين لإطلاق سراح سلاحف بحرية مهددة بالإنقراض عثر عليها أهالى من الصيادين على شاطئ العريش، تعاون فى إعادتها لبيئتها الطبيعية مسئولين بيئيين، وخبراء أكاديميين ومحبين للبيئة بشمال سيناء فى تأكيد من الجميع على تعهدهم بالحفاظ على ثروة طبيعية من كنوز الدولة وتفعيل فى مسارة الصحيح لمبادرة السيد رئيس الجمهورية " اتحول للأخضر".

وقالت "سوسن حجاب"، رئيس فرع جهاز شؤون البيئة بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إن عملية إطلاق سراح السلاحف البحرية، هو إنقاذ كائنات بحرية مهددة بالانقراض، ورسالة مساندة قوية لجهود الدولة فى الحفاظ على بيئة مصر البحرية خصوصا أن شواطئ شمال سيناء بكر، وتأكيد على تضافر الجهود المشتركة بين محبين للبيئة من صيادين واهالى وهواة والجهات التنفيذية بكافة مستوياتها للحفاظ على كنز مصر البيئى .

دعوات ورسائل أهالى الغربية لـ"محمد صلاح" بعد وصول ابنته الجديدة "كيان"

بعث عدد من ابناء محافظة الغربية، رسائل تهنئة للاعب الدولي محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الانجليزي لتهنئته بمولد ابنته "كيان" والتي وُلدت بإحدى مستشفيات انجلترا فجر اليوم السبت. "اليوم السابع" رصد رسائل تهنئة أبناء محافظة الغربية للفرعون المصري لتهنئته بمولدته الجديدة، حيث قال أحمد راضي صديق الطفولة للاعب الدولى:"ألف مبروك يابو صلاح على البنوته الجديدة ويارب تكون وش الخير عليك وربنا يوفقك وتفوز بدوري أبطال اوروبا والدوري الانجليزي، وتحصل على جائزة أفضل لاعب فى العالم".

أما ياسر محمود أحد أبناء قرية نجريج فقال: "ألف مبروك يافخر العرب وربنا يبارك لك فى المولودة الجديدة واختها مكة وربنا يوفقك وتفوز مع فريقك بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي"، مضيفا أن اللاعب يتمتع بأخلاق عالية ويحبه الصغير والكبير ونتوقع أن يحصد جائزة جاهزة أفضل لاعب فى العالم لهذا العام.

"صحة البحر الأحمر" تبدأ تطعيم 69 ألف طفل ضد شلل الأطفال



الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر

أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أنه ستنطلق يوم الأحد الموافق 16 فبراير الجارى، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال 2020، بمدن محافظة البحر الأحمر، ولمدة 3 أيام تنتهى في 19 فبراير الجارى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص، أنه تم تجهيز 240 فرقة طبية لتطعيم الأطفال بمدن المحافظة، حيث تتجول الفرق بشوارع المدن لتطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، مؤكدا أن عدد الأطفال المستهدفين للتطعيم بالمحافظة 68 ألف و983 طفل بمدن المحافظة. وتابع مرعى: أن عملية التطعيم ينفذها 240 فرقة طبية، بينها فرق ثابته بالوحدات الصحية والمستشفيات، وكذلك فرق متحركة، وأهاب مدير مديرية الصحة التعاون من جميع المواطنين الحرص على تطعيم أطفالهم خلال الحملة.

"مياه سوهاج" تسلم عمالها 50 عجلة تفعيلا لمبادرة "صحتنا فى أجسامنا"

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "صحتنا فى أجسامنا" للاهتمام بصحة المصريين ولتحسين اللياقة البدنية للعاملين بالشركة حيث تم تسليم 50 دراجة لاستخدامها فى العمل أو للتنزه بعد أوقات العمل الرسمية لتحسين الصحة العامة للعاملين.

ومن جانبه أشار المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج لـ"اليوم السابع"، أنه تنفيذ للمبادرة الرئيسية صحتنا فى أجسامنا قامت الشركة بشراء عدد 50 دراجة أحدث موديل وتم تسليمها للعاملين بالتقسيط بدون فوائد بهدف دفعهم لممارسة رياضة الدراجات لتحسين لياقتهم البدنية وتم على هامش عملية التسليم سوف يتم تنظيم ماراثون للدراجات يمر بالطرق الرئيسية بمحافظة سوهاج وذلك عقب الحصول الجهات المختصة.

تمثالان لمجدى يعقوب وعبدالحليم محمود فى أشهر ميادين الشرقية

"عمل شاق و مواصلة الليل بالنهار"، قام به الشاب أحمد عفيفى و فريق العمل المعاون له، لسرعة إنجاز تمثالى الجراح العالمى الدكتور مجدى يعقوب والشيخ عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، لوضعهما فى أبرز ميادين مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، فى سابقة لا تتكرر كثير بمدن المحافظة، أن تطلق اسم الشخصيات البارزة على ميدان و يوضع فيه تمثالا تخليدا له .

وقام بأعمال نحت التمثالان أحمد عفيفي، و فريق عمل يضم "إبراهيم عفيفى شقيقة الأكبر، و مصطفى الحادي، و فادى صابر"، ولديهما سابقة أعمال فى مجال الديكورات و النحت، و استخدم مادة الفيبر"GRT"، مؤكد أنها مادة مقاومة للعوامل الجوية، وأنهم استغرقوا ما يقرب من 45 يوما .