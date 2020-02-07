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120 مليون دولار زيادة فى صادرات مصر للدول العربية أكتوبر الماضى

الجمعة، 07 فبراير 2020 05:00 ص
120 مليون دولار زيادة فى صادرات مصر للدول العربية أكتوبر الماضى صادرات - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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حققت الصادرات المصرية إلى الدول العربية زيادة ملحوظة خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية نحو 930 مليون دولار موزعة على عدة دول عربية، مقارنة بنحو 810 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 120 مليون دولار.

صادرات وواردات الدول العربية
صادرات وواردات الدول العربية

ورصد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن دولة الامارات العربية تصدرت قائمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى الامارات نحو 202 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 129 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 73 مليون دولار، يليها المملكة العربية السعودية، وبلغت الصادرات المصرية إليها نحو 137 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 123 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة طفيفة بلغت 14 مليون دولار.

ويشير التقرير إلى أن الصادرات المصرية إلى تونس ارتفعت في أكتوبر الماضي إلى 102 مليون دولار، مقابل 39 مليون دولار، بزيادة 63 مليون دولار، بالإضافة إلى السوق الليبية والتي استقبلت صادرات مصرية بلغت 77 مليون دولار في أكتوبر الماضي، بينما بلغ إجمالي الصادرات إلى باقي الدول العربية نحو 410 مليون دولار.

وفي المقابل، رصد تقرير جهاز الاحصاء، تراجع ملحوظ في إجمالي الواردات المصرية من الدول العربية في شهر أكتوبر الماضي ليصل إلى 983 مليون دولار، مقابل مليار و48 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ نحو 65 مليون دولار.


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جهاز الاحصاء

اخبار الاقتصاد

الواردات المصرية

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