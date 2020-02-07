ياسمين طالبة بصيدلة الزقازيق تتأهل للمشاركة فى مسابقة عالمية بكوريا الجنوبية

الشرقية- فتحية الديب

حصدت " ياسمين صلاح عبد البديع " 23 سنة طالبة بالفرقة الخامسة كلية الصيدلة جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، المركز الأول فى مسابقة " focus "، التى شارك فيها طلاب الجمعية العلمية بكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، ضمن 33 جامعة على مستوى الجامعات المصرية، وتتبع للجمعية العلمية للطلاب على مستوى العالمية، وستقوم الطالبة بالاشتراك فى مسابقة على مستوى العالم بكوريا الجنوبية فى شهر يوليو المقبل، وحصلت على درع الجمهورية، سلمه لها الدكتور عمر عويضة، رئيس مكتب اتحاد طلاب كلية الصيدلية على مستوى الجمهورية.

وقالت الطالبة" ياسمين" ابنة مدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، إنها شاركت مع عدد من طلاب كلية الصيدلية فى مسابقة focus"" الهدف من المسابقة، هو التطوير من طالب صيدلى لكى يواكب سوق العمل فى المجالات المختلفة ،وحصلت على المركز الأول على مستوى الجامعة، وبعدها صعدت للتصفيات فى جامعة السادس من أكتوبر، للمنافسة 66 طالب تم تصفتيهم إلى 17 طالب ثم إلى 5 طلاب و حصلت هى على المركز الأول على مستوى الجمهورية وتم منحها درع الجمهورية.

ومن جانبه قالت الدكتورة " غادة شاكر" عميد كلية الصيدلة جامعة الزقازيق، أن عدد من طلاب كلية الصيدلة جامعة الزقازيق، أعضاء الجمعية العلمية EPSF، قاموا بالاشتراك فى مسابقة Focus على مستوى الجامعات المصرية وتشمل المسابقة أربع مراحل: المرحلة الاولى وهى عبارة عن دورات تدريبية للطلاب المشاركين وذلك لتنمية مهارات الصيدلى الاكلينيكي، والجدير بالذكر أن خريجى صيدلة الزقازيق قاموا بتقديم تلك الدورات عن التغذية العامة والتغذية فى الأطفال ومهارات العرض الفعال ومهارات التواصل الفعال، والمرحلة الثانية تضم مسابقة بين المشتركين على المستوى الفردى وأخرى على مستوى الفريق، على المستوى الفردى تقدم ٣٩ طالب مشارك وتقوم المسابقة على قياس مهارات التواصل وحل المشاكل وقياس معلومات الصيدلة الاكلينيكية،أما على مستوى الفريق فاشترك ١٤ فريق يضم ٣-٦ أعضاء فى كل فريق وتقوم المسابقة على قياس مهارات العرض الفعال لدى الفرق المختلفة،المرحلة الثالثة: عبارة عن اشتراك الفاىزين فى المرحلة الثانية فى مسابقة عامة على مستوى جميع الجامعات المصرية فى ٦ اكتوبر فى الفترة من ٢٩- ٣١ يناير.

وتابعت: حصد طلاب صيدلة الزقازيق على المراكز المتقدمة بالمسابقة حيث حصلت الطالبة ياسمين صلاح على المركز الأول والطالبة آية الله مصطفي، على المركز الخامس وستقوم الطالبة ياسمين صلاح بالاشتراك فى مسابقة على مستوى العالم بكوريا الجنوبية فى شهر يوليو كما حصل على مستوى الفريق طلاب صيدلة الزقازيق على المركز الثاني.

وقال" أحمد غريب " طالب بالفرقة، رئيس الجمعية العلمية لطلاب صيدلة الزقازيق، أن الجمعية العلمية لطلاب صيدلة موجودة فى 33 جامعة على مستوى الجمهورية، وتتبع للجمعية العليمة للطلاب على مستوى العالم، فى المجالات المختلفة، والهدف من مشاركة الطلاب فى مسابقة فوكس، تأهيل الطلاب لمواكبة سوق العمل، والمسابقة هذا العام كانت فى مجال التغذية بشكل عام للمرضى بالمستشفيات وخاصة التغذية للأطفال، وحصدت فيها الطالبة ياسمين صلاح على المركز الأول والطالبة آية الله مصطفي، على المركز الخامس من طلاب كلية الصيدلة جامعة الزقازيق.



الإستاذ الدكتورة غادة شاكر عميد كلية الصيدلة جامعة الزقازيق