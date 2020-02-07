وكيل صحة الأقصر: فحص مليون و 250 ألف مريض وإجراء 20 ألف عملية خلال عام

وأضاف وكيل صحة الأقصر، أن الوحدات الصحية والمراكز الطبية، استقبلت534.331 مريض خلال عام 2019، وتم إجراء 107 ألف جلسة غسيل كلوي لمرضي الكلي الصناعي.

يأتي ذلك فى اطار تحسين الخدمة الصحية بمحافظة الأقصر ضمن توجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتأكيد على ضرورة تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

وكانت شهدت محافظة الأقصر، على مدار الأيام الماضية التجهيز والإستعداد على قدم وساق، خطوات جدية للحد من تسلل الفيروس الشهير حول العالم "كورونا" وذلك عبر اتخاذ عدة إجراءات احترازية قوية للحد من الفيروسات المعدية ومكافحتها بأحدث الوسائل الطبية حول العالم، حيث تم العمل لدى وصول معدات من وزارة الصحة بفحص كافة الركاب القادمين على متن الرحلات من حول العالم.