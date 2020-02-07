وكيل صحة الأقصر: فحص مليون و 250 ألف مريض وإجراء 20 ألف عملية خلال عام

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه خلال عام 2019 تم الكشف علي 1.269.190 مريض خلال عام 2019 بالعيادات الخارجية والطوارئ بمستشفيات المحافظة، كما تم إجراء عدد 20 ألف عملية جراحية في مختلف التخصصات بالإضافة إلي إجراء 6867 عملية للنساء والتوليد كما استقبلت أقسام العنايات المركزة عدد 2018 حالة، وأقسام الحضانات استقبلت 2701 طفل.
وأضاف وكيل صحة الأقصر، أن الوحدات الصحية والمراكز الطبية، استقبلت534.331 مريض خلال عام 2019، وتم إجراء 107 ألف جلسة غسيل كلوي لمرضي الكلي الصناعي.
يأتي ذلك فى اطار تحسين الخدمة الصحية بمحافظة الأقصر ضمن توجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتأكيد على ضرورة تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.
وكانت شهدت محافظة الأقصر، على مدار الأيام الماضية التجهيز والإستعداد على قدم وساق، خطوات جدية للحد من تسلل الفيروس الشهير حول العالم "كورونا" وذلك عبر اتخاذ عدة إجراءات احترازية قوية للحد من الفيروسات المعدية ومكافحتها بأحدث الوسائل الطبية حول العالم، حيث تم العمل لدى وصول معدات من وزارة الصحة بفحص كافة الركاب القادمين على متن الرحلات من حول العالم.
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