وكيل أوقاف الأقصر يشهد افتتاح مسجد "نجع أبو رأس" بحاجر الرياينة

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد "نجع أبو رأس" بقرية حاجر الرياينة بمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، بعد الانتهاء من إحلاله وتجديده، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير المديرية، وقيادات الدعوة بالمديرية الشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، وقيادات الدعوة بإدارة أوقاف أرمنت، وعدد من المواطنين والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة، وأهالي قرية جسر الحجر بحاجر الرياينة.

وخلال افتتاح المسجد قام الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير المديرية، بارتقاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة، حيث كانت بعنوان "ثمرات الإيمان"، وتحدث فيها عن أن الإيمان هو أصل الخيرات والفلاح والسعادة، وأن الإيمان قول وفعل وسلوك وعمل، وأن الإيمان إن كان صادقاً فإن له ثمرات ترى على أفعال المسلم ويكون فيها كل الخير والسعادة، مؤكداً أنه الناظر إلى المساجد التى قامت المديرية بافتتاحها فى الفترة الأخيرة يجد بأنها فى أماكن مختلفة ومتنوعة، وإن دل هذا فإنما يدل على مدى الحرص الذي توليه وزارة الأوقاف ممثلةً فى مديرية أوقاف الأقصر، وكذلك رواد المساجد وأبناء المحافظة في بذل الغالي في سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها، وذلك لكى تقوم بدورها المنشود الذى إرتضاه الله تبارك وتعالى لها وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح والسعادة.

وكان قد عقد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، اجتماع لبحث ومتابعة العمل بالإدارات الفرعية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى والإدارى بالمديرية مع مديرى الإدارات التابعة للمديرية، حيث ترأس الاجتماع الشيخ صلاح نور عبد العال وكيل المديرية، حيث تم خلاله الوقوف على الطبيعة ومناقشة كل ما يهم الشأن الدعوى فى المديرية.