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وصول المتسابقين المشاركين فى المسابقة العالمية الـ27 للقرآن الكريم

الجمعة، 07 فبراير 2020 12:22 ص
وصول المتسابقين المشاركين فى المسابقة العالمية الـ27 للقرآن الكريم وصول متسابقى الدوليه للقران الكريم
كتب - إسماعيل رفعت

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بدأ منذ قليل وصول المتسابقين المشاركين في المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم من مختلف دول العالم العربى والإسلامى، والتي تبدأ فعالياتها يوم السبت المقبل بأحد فنادق القاهرة، حيث وصل المتسابق محمد شاهد أحمد إسماعيل من دولة (الفلبين)، والمتسابق نورالدين سليمان من دولة (توجو )، والمتسابق محمد يوسف محمد من دولة( سيريلانكا )، والمتسابق محمد ساميجولين عظمت من دولة( روسيا الاتحادية).

ويباشر عملية التحكيم 10 محكمين أجانب من دول عربية وإسلامية وعدد من رموز العمل الإسلامى والمجتمعات المسلمة بأوروبا والسعودية والإمارات، وفرنسا والسويد، يحضرون الفعاليات، بمشاركة شيوخ إقراء مصر، من مشيخة المقارئ المصرية ونقابة قراء مصر التابعين لوزارة الأوقاف، حيث أكد الحضور 75 متسابقًا، وتجرى مراسلات عبر وزارة الخارجية لتعزيز التعاون والحضور الدولى بشكل كبير مع الدول الصديقة والراغبة فى توسيع مساحته فى منتديات القاهرة والعمل الوسطى.

واتاحت الأوقاف الفرصة من جانب آخر للموفدين الموجدين للدراسة بالقاهرة، فاز منهم 12وفدًا، يشارك منهم 8 متسابقين بشكل مباشر دون ترشيح من جهة أخرى، منهم 4 أفارقة.

وتتصدر أفريقيا وروسيا المنافسة بشراسة، وحرية كاملة فى ترشيح العدد الذى تطلبه بالمسابقة، حيث رشحت روسيا 11 متسابقا بتنسيق مع وزيرالأوقاف الذى يتواصل مع الروس والأفارقة، كما تحضر وتشارك دول مالى والنيجر ونيجيريا وكودفوار، و بوركينا فاسو، والسنغال متسابقين للمشاركة بقوة.



قررت وزارة الأوقاف المصرية، إطلاق اسم المرحوم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد (رحمه الله) على المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم التى تنعقد فبراير الجارى 2020م، ويشرف الفائزون فيها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى احتفالات الوزارة بليلة القدر، تقديرًا لمكانة قرائنا الكبار وما قدموه من خدمة لكتاب الله عز وجل.

وتطلق الوزارة مسابقتها الدولية الـ27 بجوائز إجمالى قيمتها مليون و200 ألف جنيه، بزيادة 180 ألف جنيه عن العام الماضى، وتخصيص فرعً خاصًا لحفظة القرآن الكريم من قارة إفريقيا، أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للمسابقة العالمية للقرآن الكريم فى نسختها الجديدة فى 5 أفرع، وخصصت لأفريقيا فرعًا خاصًا.

وخصصت الأوقاف، فرعًا خاصا لحفظة القرآن الكريم من أبناء قارة أفريقيا، مع تخصيص جائزتين: الأولى قدرها (150) ألف جنيه، والثانية (130) ألف جنيه لهذا الفرع، وذلك بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى. 

وقررت وزارة الأوقاف تخصيص جائزتين: الأولى قدرها (150) ألف جنيه، والثانية (130) ألف جنيه لهذا الفرع، وذلك بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، على أن تكون المشاركة من خارج جمهورية مصر العربية عبر الدعوات الرسمية التى ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية، وتم تخصيص جوائز الفرع الأول فى حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده، لدارسى العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة (للجنسين حتى سن الأربعين عامًا ) والفرع الثانى فى حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وفهم مقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا)، والفرع الثالث فى حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من الدول الأفريقية.


مسابقه مصر الدوليه للقران الكريم

ليله القدر

الرئيس السيسى

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