سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 06:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وصفه بـ"الأصلع".. نيابة تركيا تحقق مع محامى بزعم إهانته وزير داخلية أردوغان

الجمعة، 07 فبراير 2020 04:31 م
وصفه بـ"الأصلع".. نيابة تركيا تحقق مع محامى بزعم إهانته وزير داخلية أردوغان وزير الداخلية التركى
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فتحت النيابة العامة فى محافظة أضنة الجنوبية فى تركيا، دعوى قضائية ضد محام تركى، بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى، وصف فى إحداها وزير الداخلية سليمان صويلو بـ"الأصلع".

 

ووفقا لـ"الحرة"، قام المحامى توجاى بك، بنشر تدوينات عبر تويتر، انتقد فيها الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته بسبب سياساتهما، وقبولهما هدايا باهظة الثمن واستخدام القوة لقمع المعارضة، وفى إحدى التدوينات، أشار المحامى، إلى وزير الداخلية سليمان صويلو، بأنه "أصلع الرأس".

 

ويجرى التحقيق مع المحامى الآن بتهمة إهانة الرئيس، وهى تهمة ربما تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات.

 

من جانبه، قال المحامى التركى: "لقد بدأوا إجراءات ضدى بتهمة إهانة الرئيس، لكن النيابة لم تتمكن من العثور على أى شيء يمكن أن يلصقوه كجريمة، وفى النهاية، قالوا لى إننى وصفت الوزير بالأصلع ويمكن اعتبار ذلك إهانة".

 

ويقول منتقدو حكومة أردوغان إنها تسيء استخدام القوانين ضد إهانة الرئيس ومسؤولين آخرين فى الدولة لإسكات المعارضين.

 

وكشف تقرير نُشر العام الماضى عن 66 ألف تحقيق، وأكثر من 12 ألف محاكمة قد فُتحت ضد أشخاص متهمين بإهانة الرئيس منذ تولى أردوغان هذا المنصب فى عام 2014.

 

من ناحية أخرى، أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن السلطات التركية ألقت القبض على الكاتب والسياسى الكردى فؤاد أونان، بسبب كتاباته عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، حيث اعتقلت الشرطة التركية فؤاد أونان بإسطنبول، بتهمة الدعاية لمنظمة إرهابية بسبب مشاركاته عبر حسابه الرسمى بمواقع التواصل الاجتماعى انتقد من خلالها العدوان التركى الذى شنه رجب طيب أردوغان على شمال سوريا فى 9 أكتوبر الماضي.

 

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه سبق أن حُكم على اونان فى أبريل الماضى بالسجن لمدة 3 أعوام وشهر بتهمة الدعاية لحزب العمال الكردستانى من قبل المحكمة الجنائية العليا بإسطنبول، موضحا أن الجيش التركى وحلفاؤه من الميليشيات احتل قرية العريشة بريف رأس العين بعد عدوان مكثف عليها. وذكرت المصادر السورية، أن قوات النظام التركى ومرتزقتها تحتل قرية العريشة بريف رأس العين بعد عدوان مكثف عليها.

 

ولفت موقع تركيا الآن، إلى أنه سبق أن كشفت شهادات اللاجئين السوريين المرحلين من تركيا لشمال سوريا، أن النتيجة التى أسفر عنها العدوان التركي، هى التطهير العرقى للشعب السورى فى بلاده، فهى عملية يرون أنها مصممة جزئيًا لإبعاد السكان الأكراد والمتعاطفين معهم واستبدالهم بالموالين لتركيا على الحدود السورية، وبدأت المأساة، عندما شنت تركيا هجومًا عسكريًا على سوريا فى التاسع من أكتوبر الماضى بهدف دفع القوات الديمقراطية السورية المدعومة من الولايات المتحدة بعيدًا عن حدودها.

 


تركيا

اردوغان

النيابة العامة

قمع اردوغان

وزير الداخلية التركى

وزير داخلية تركيا

اصلع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مجرمون فى بيت أردوغان.. تقرير يكشف سجل جرائم أبناء الرئيس التركى "فيديو"

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:51 ص

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

الجمعة، 07 فبراير 2020 08:30 ص

قمع أردوغان.. اعتقال سياسى كردى لانتقاده انتهاكات قوات أنقرة فى سوريا

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:00 ص

المعارضون الأتراك لـ"أردوغان": الرئيس التركى وحبه لا يشعران بحزن شعبهما

الجمعة، 07 فبراير 2020 05:00 ص

كاتب تركى: لدينا 55 ألف سجين سياسى والتعذيب سياسة ممنهجة لنظام أردوغان

الجمعة، 07 فبراير 2020 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة