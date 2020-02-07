وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

كتب رضا حبيشى

تفقد وزير النقل مهندس كامل الوزير اعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري الذي يعتبر احد اهم الشرايين المرورية التي تخدم سكان محافظات القاهرة الكبرى والقادمين من محافظات الوجهين البحري والقبلي ، حيث تبلغ تكلفة المشروع 5.3 مليار جنيه.

وتابع الوزير عدد من قطاعات الطريق والتي بدأها بالمسافة من محور سعد الدين الشاذلي حتى المرج حيث يجري انشاء طريق داعم بواقع 3 حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري في هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه كما سيتم توسعة نفق سعد الدين الشاذلي اسفل الطريق الداعم وتوسعة جميع الكباري والانفاق بتلك المسافة .

كما تابع الوزير اعمال الاتربة وانشاء طبقة الاساس والحوائط الساندة واعمال الخوازيق ووجه بضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية في كافة قطاعات الطريق وأن يتم تكثيف المعدات وان تتم اعمال نظافة الطريق على مدار الساعة، مشيرا إلى أن الطريق الدائري سيكون نموذجا رائدا للطرق التي يتم تطويرها وصيانتها، وأن يشهد انطلاقة خدمية مميزة في كافة قطاعاته.

وأضاف وزير النقل ان أعمال تطوير الطريق الدائري تهدف إلى توسعة الطريق الدائرى لرفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة و تقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق و تقليل إستهلاك الطاقة للمركبات لافتا إلى أن أعمال التطوير تشمل توسيع كافة قطاعات الطريق الدائري من 4 حارة و4 حارة في كل اتجاه ليكون 8 حارة و8 حارة في كل اتجاه في القطاعات التي تسمح بذلك وفي القطاعات التي لاتسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق مثل قطاع الاوتوستراد /المنيب حيث ستتم التوسعة الى 7 حارة و7 حارة في كل اتجاه.

وفيما يتعلق بأعمال صيانة الطريق الدائرى أكد كامل الوزير ان وزارة النقل تقوم بأعمال صيانة شاملة للطريق الدائرى مشيرا الى تنفيذ اعمال الصيانة العاجلة لكباري وانفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور وكذلك صيانة الحواجز الخرسانية و الصيانة العاجلة للمداخل والمخارج المنهارة مضيفا انه يتم أيضا تنفيذ أعمال صيانة دورية تشمل صيانة وتأمين شبكة الانارة وكذلك أعمال النظافة كما تم وضع تنظيم و آلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل من تنقل المواطنين.