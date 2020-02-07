وزير التعليم العالي يتفقد مقر جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا.. صور

وشدد الوزير على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتجهيز المعامل والورش وقاعات التدريس بكافة ما تحتاجه من أدوات تعليمية حديثة، والإعلان عن الجداول الدراسية؛ لمساعدة الطلاب على الانتظام في الدراسة، مشيرًا إلى أهمية انضباط أعضاء هيئة التدريس في الحضور؛ ضمانًا لحسن سير العملية التعليمية.

وأكد الوزير على ضرورة التنسيق بين جامعة الدلتا التكنولوجية والجامعات الحكومية المحيطة؛ للاستفادة من خبراتها وإمكانياتها المادية والبشرية، مؤكدًا أهمية دعم الجامعات الحكومية للجامعات التكنولوجية الجديدة، بما يسهم في نجاح هذه الجامعات في تقديم خريج متميز يناسب متطلبات سوق العمل.

جدير بالذكر أن جامعة الدلتا التكنولوجية تعد واحدة من ثلات جامعات تكنولوجية تم افتتاحها لأول مرة فى مصر بداية العام الدراسي الحالي، كمرحلة أولى من أصل 8 جامعات تكنولوجية جديدة، كما أن التخصصات المتاحة بالكليات التكنولوجية تصل إلى 19 تخصصًا في القطاع الصناعي، و10 تخصصات في القطاع النوعي، و8 تخصصات في القطاع التجاري، و5 تخصصات في القطاع السياحي، وتمنح الجامعات التكنولوجية درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالى المهني، وبكالوريوس التكنولوجيا، والماجستير المهني، والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا، وتستهدف الوزارة من إنشاء هذه الجامعات؛ تطوير التعليم الفني وإعداد كوادر فنية مؤهلة ومدربة تواكب احتياجات سوق العمل.