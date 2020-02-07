سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 09:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالي يتفقد مقر جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا.. صور

الجمعة، 07 فبراير 2020 08:28 ص
وزير التعليم العالي يتفقد مقر جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا.. صور وزير التعليم العالي يتفقد مقر جامعة الدلتا
كتب- محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منشآت جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا وتابع استعداداتها لاستئناف الدراسة ، وذلك بحضور الدكتور علوي الخولي القائم بعمل رئيس الجامعة، حيث استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول ما تم إنجازه من أعمال وتجهيزات داخل الجامعة، ثم قام بتفقد منشآت الجامعة، وقاعات الدراسة والمباني التعليمية، ومعامل الحاسب الآلي ومباني الورش.
 
وشدد الوزير على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتجهيز المعامل والورش وقاعات التدريس بكافة ما تحتاجه من أدوات تعليمية حديثة، والإعلان عن الجداول الدراسية؛ لمساعدة الطلاب على الانتظام في الدراسة، مشيرًا إلى أهمية انضباط أعضاء هيئة التدريس في الحضور؛ ضمانًا لحسن سير العملية التعليمية. 
 
وأكد الوزير على ضرورة التنسيق بين جامعة الدلتا التكنولوجية والجامعات الحكومية المحيطة؛ للاستفادة من خبراتها وإمكانياتها المادية والبشرية، مؤكدًا أهمية دعم الجامعات الحكومية للجامعات التكنولوجية الجديدة، بما يسهم في نجاح هذه الجامعات في تقديم خريج متميز يناسب متطلبات سوق العمل.
 
جدير بالذكر أن جامعة الدلتا التكنولوجية تعد واحدة من ثلات جامعات تكنولوجية تم افتتاحها لأول مرة فى مصر بداية العام الدراسي الحالي، كمرحلة أولى من أصل 8 جامعات تكنولوجية جديدة، كما أن التخصصات المتاحة بالكليات التكنولوجية تصل إلى 19 تخصصًا في القطاع الصناعي، و10 تخصصات في القطاع النوعي، و8 تخصصات في القطاع التجاري، و5 تخصصات في القطاع السياحي، وتمنح الجامعات التكنولوجية درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالى المهني، وبكالوريوس التكنولوجيا، والماجستير المهني، والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا، وتستهدف الوزارة من إنشاء هذه الجامعات؛ تطوير التعليم الفني وإعداد كوادر فنية مؤهلة ومدربة تواكب احتياجات سوق العمل.
 
وزير التعليم العالي يتفقد مقر جامعة الدلتا (1)
وزير التعليم العالي يتفقد مقر جامعة الدلتا 
وزير التعليم العالي يتفقد مقر جامعة الدلتا (2)
وزير التعليم العالي يتفقد مقر جامعة الدلتا 
وزير التعليم العالي يتفقد مقر جامعة الدلتا (3)
وزير التعليم العالي يتفقد مقر جامعة الدلتا 
وزير التعليم العالي يتفقد مقر جامعة الدلتا (4)
وزير التعليم العالي يتفقد مقر جامعة الدلتا 
وزير التعليم العالي يتفقد مقر جامعة الدلتا (5)
وزير التعليم العالي يتفقد مقر جامعة الدلتا 

 


وزير التعليم العالى

التعليم العالى

اخبار مصر

اخر الاخبار

جامعة الدلتا التكنولوجية

جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الوزن لا يزيد عن ناتج طرح 100 سم من الطول شرط للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الوزن لا يزيد عن ناتج طرح 100 سم من الطول شرط للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

مصدر بالكهرباء يكشف عن موعد افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية بأسوان

مصدر بالكهرباء يكشف عن موعد افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية بأسوان

ننشر الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط "الشيخ زايد"

ننشر الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط "الشيخ زايد"

زوجة لا تعرف الرحمة.. صرخات رجل: "مراتى" أجبرتنى على دفع ثمن منقولاتها 3 مرات

زوجة لا تعرف الرحمة.. صرخات رجل: "مراتى" أجبرتنى على دفع ثمن منقولاتها 3 مرات

"تنخفض 6 درجات".. ننشر درجات الحرارة المتوقعة بكافة أنحاء الجمهوية

"تنخفض 6 درجات".. ننشر درجات الحرارة المتوقعة بكافة أنحاء الجمهوية

عالم مصرى بجامعة ليولا بشيكاغو يقدم نصائح مهمة لحماية العمود الفقرى من التشوه

عالم مصرى بجامعة ليولا بشيكاغو يقدم نصائح مهمة لحماية العمود الفقرى من التشوه

الزراعة: تحليل عينات منتجات المبيدات المطروحة تأكيدا لمطابقة المواصفات

الزراعة: تحليل عينات منتجات المبيدات المطروحة تأكيدا لمطابقة المواصفات

لماذا اعترف عبد الماجد بتبنى الإخوان أفكار دخيلة على الإسلام فى هذا التوقيت؟

لماذا اعترف عبد الماجد بتبنى الإخوان أفكار دخيلة على الإسلام فى هذا التوقيت؟

9 امتيازات وإعفاءات للهيئات الشبابية بعد تصديق الرئيس على القانون الجديد

9 امتيازات وإعفاءات للهيئات الشبابية بعد تصديق الرئيس على القانون الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة