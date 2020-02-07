وزير البترول: توصيل الغاز إلى 724 ألف وحدة سكنية خلال 7 شهور

كتبت - مروة الغول

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، انتهاء قطاع البترول من توصيل الغاز الطبيعى إلى 724 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من يوليه 2019 إلى يناير 2020 ليصل إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها إلى 10 مليون و 750 ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2020، لافتا إلى الانتهاء خلال النصف الأول من العام المالى الحالى من توصيل الغاز الطبيعى إلى 45 منطقة وقرية يدخلها الغاز لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية .

جاء ذلك اجتماع المتابعة الدورية للموقف التنفيذى للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والتوسع فى استخداماته كوقود للسيارات خلال العام المالى الحالى 2019 /2020.

وأضاف الملا، في بيان صحفى، اليوم الجمعة، أنه جار حاليا التوصيل إلى 476 ألف وحدة سكنية أخرى استكمالا لتنفيذ خطة العام المالى الحالى التى تستهدف التوصيل وإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز إلى مليون و 200 ألف وحدة سكنية مؤكداً ان المعدلات الحالية للتوصيل تعد أحد ثمار مبادرة وزارة البترول للتقسيط الميسر بدون مقدم أو فوائد على 6 سنوات للمبلغ الذى يساهم به المواطنون فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية وذلك فى المناطق التى يدخلها الغاز لأول مرة.

وتم استعراض الموقف التنفيذى لخطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل التى تشير إلى الاستمرار فى تنفيذ شبكات جديدة للتوصيل إلى مناطق ومدن وقرى تستفيد بالغاز الطبيعى لأول مرة حيث سيتم التوصيل إلى 41 منطقة خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى ليصل إجمالى المناطق والقرى التى تم توصيلها لأول مرة إلى 86 منطقة وقرية وذلك إلى جانب استكمال أعمال التوصيل فى باقى المناطق.

وتشمل المناطق التى تم الانتهاء من التوصيل اليها لأول مرة خلال النصف الأول من العام يأتى من بينها الحوامدية وعرب أبوساعد والشوبك والمنيا بمركز الصف بالجيزة وعزبة البرنس بالاسكندرية وقرى شنديد بمركز ايتاي البارود وكفر غنيم بالبحيرة وقرى دهمشا بمركز مشتول السوق وصبيح والمهدية والزرزمون والعدوة والشيخ المسلمي بههيا والقرين و الحلوات ومدينة الابراهيمية بالشرقية بالإضافة إلى قرى كبيش بالغربية ودرين بنبروه بالدقهلية ومدينة القوصية بأسيوط .

وتشمل الإجراءات المتخذة للمساهمة فى تنفيذ الخطة بالمعدلات الحالية والتى تشمل التركيز على مناطق ذات كثافة سكانية عالية وتطبيق مبادرة وزارة البترول للتقسيط الميسر والتنسيق المكثف مع الجهات المعنية لسرعة استخراج تصاريح العمل فضلا عن دعم كفاءة فرق العمل المؤهلة فى شركات التوصيل لتحقيق معدلات أداء متميزة.

كما تابع الملا خلال الاجتماع موقف تنفيذ مشروع التوصيل للقرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي حيث جري الانتهاء من 65 ألف وحدة سكنية تم توصيل الغاز الطبيعى اليها بالقرى الاكثر احتياجا ومن المخطط التوصيل إلى 60 ألف وحدة أخرى ليرتفع العدد إلى 125 ألف وحدة سكنية.

وتابع وزير البترول، خلال الاجتماع موقف استخدام عدادات الغاز الطبيعى مُسبقة الدفع بشكل تجريبى، حيث تم الانتهاء بنجاح من استخدام تلك العدادات بواقع 20 ألف عداد فى مناطق الأسمرات 1و2 بالقاهرة وبشائر الخير 1و2و3 بالاسكندرية، وجارى اتخاذ إجراءات توريد 200 ألف عداد مسبق الدفع بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربى خلال الربع الثانى من العام الحالى.

وفى هذا الإطار وجه المهندس طارق الملا، بأهمية الانتظام فى تحصيل قيمة استهلاك الغاز الطبيعى بالمنازل دورياً، وعدم تراكم الفواتير الشهرية للاستهلاك على المواطنين، مؤكداً أهمية التوسع فى تطبيق وسائل حديثة وميسرة والاتجاه إلى التحول الرقمى فى تحصيل قيمة الفواتير وخدمات السداد الالكترونى للتيسير على المواطن، ودعم انتظام منظومة التحصيل، إلى جانب التوسع تدريجيا فى استخدام عدادات الغاز الطبيعى مُسبقة الدفع.

كما تم استعراض الموقف التنفيذى لخطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود والتى شهدت الانتهاء من تحويل أكثر من 25 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ليصل بذلك اجمالى السيارات المحولة إلى نحو 301 ألف سيارة تخدمها 192 محطة و 74 مركز تحويل.

حضر الاجتماع الدكتور هشام لطفى وكيل الوزارة للشئون القانونية والمحاسب خالد عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للتجارة الداخلية والمهندس احمد محمود نائب رئيس القابضة للغاز للتخطيط والمشروعات والمحاسبة منى خضير نائب رئيس ايجاس للرقابة على الشركات الاجنبية والمشتركة والتجارة الداخلية والدكتور وسيم وهدان رئيس شركة بتروتريد وعدد من رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعى.