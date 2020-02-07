وزيرة التضامن تعتمد لائحة المال الدائم لمؤسسات الرعاية تحقيقا لمصلحة الأطفال

كتب مدحت وهبة

اعتمدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لائحة رأس المال الدائم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي تهدف لدفع المجتمع المدني للتعاون ودعم الوزارة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقا للمصلحة الفضلي للاطفال انطلاقاً من رؤية الوزارة بمفهوم وقيمة المسئولية المجتمعية في النهوض بالمجتمع ودورها من خلال البرامج بالمساهمة في دعم البرامج الخيرية والخدمية والاجتماعية للفئات الاولي بالرعاية وخاصة في مجال رعاية وحماية الاطفال بلامأوي

وأضافت القباج ان الوزارة تتجه لتوظيف منظمات المجتمع المدني "الجمعيات والمؤسسات الاهلية " وفي هذا السياق تعزز اللائحة دور الوزارة في اسناد مشروعاتها والتي من بينها دور الرعاية التي تهدف الي تمكين الاطفال المودعين بتلك المؤسسات اقتصاديا واجتماعيا واعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع عن طريق التعليم والتشغيل بما يحقق الاستغلال الامثل لموارد تلك المؤسسات (من ملاعب وورش ومساحات متاحه وغيرها )ويحقق الدمج المجتمعي لابناء الدور من خلال التعامل المباشر والتفاعل مع الجمهور والمجتمع المحيط

و تغيير نظرة المجتمع الخارجي للمؤسسات من خلال دخول افراد المجتمع الي المؤسسات ونقل الصورة الي المجتمع الخارجي وتنمية روح الرقابة المجتمعية علي المؤسسات ومشاركة مؤسسات الرعاية في تنمية المجتمع المحيط بها ودمجها كمؤسسات تنموية بالمجتمع وليس مؤسسات رعاية فقط وتنمية موارد الدار من خلال استغلال تلك الموارد بهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة للاطفال والتمويل الذاتي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية

ودعت القباج المجتمع المدني " الجمعيات والمؤسسات الاهلية" بضرورة التعاون والتواصل من اجل دمج الاطفال داخل المجتمع مرة اخري.