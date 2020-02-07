سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 10:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

هيئة قناة السويس تكشف حقيقة وجود حالات مصابة بفيروس "كورونا" بمستشفياتها

الجمعة، 07 فبراير 2020 10:13 ص
هيئة قناة السويس تكشف حقيقة وجود حالات مصابة بفيروس "كورونا" بمستشفياتها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفت هيئة قناة السويس، ما تردد من أنباء بشأن وجود حالات مصابة بفيروس "كورونا" بمستشفيات هيئة قناه السويس، مُؤكدةً أنه لم يتم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس "كورونا" فى أى من مستشفيات الهيئة، مُوضحةً أن جميع المستشفيات التابعة للهيئة خالية تماماً من أي فيروسات وبائية لاسيما فيروس "كورونا".

وشددت هيئة قناة السويس، على اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الفيروس، وفي حالة الاشتباه بوجود أى حالات مصابة يتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية حيالها، وذلك فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة كافة مواطنيها، وعدم انتشار أى أوبئة داخل الأراضى المصرية.

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة أن  مستشفى "نمرة 6" التابعة للهيئة قد استقبلت سيدة تعاني من بعض الأعراض مثل ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس، وذلك بعد عودتها من أداء مناسك العمرة، وعلى الفور قام الأطباء المختصون بعزل الحالة وسحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، مع تقديم الرعاية الطبية الكاملة ووضعها تحت الملاحظة لحين وصول نتائج التحاليل.

وقد اتخذت الهيئة مجموعة من الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال توزيع ملصقات تعريفية بالفيروس وأعراضه وآليات الوقاية، بجميع منشآت الهيئة الرئيسية والمستشفيات التابعة لها، كما تشمل الإجراءات الاحترازية طاقم إرشاد تابع للهيئة وأفراد قسم القياس، والذين يتعاملون بصورة مباشرة مع السفن العابرة للمجرى الملاحي، وذلك من خلال الالتزام بمجموعة من الاشتراطات الصحية المتعارف عليها عالمياً مثل ارتداء الكمامات الواقية والقفازات وبدل العزل الكاملة، علاوة على إجراء الفحوصات الدورية عليهم، وإعطائهم التطعيمات الخاصة بالإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

ويتم التعامل بكل حذر مع السفن التي أبلغت مسبقاً عن وجود حالات اشتباهات في أحد أفراد طاقمها، وذلك من خلال التنسيق مع إدارة الحجر الصحي بوزارة الصحة، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل إجراء المسح الطبي الكامل لأفراد الطاقم، على أن يتم منح هذه السفن شهادة تثبت خلوها من الأمراض المعدية.


كورونا

هيئة قناة السويس

الحكومة

اخبار عاجلة

تقرير الشائعات

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الوزن لا يزيد عن ناتج طرح 100 سم من الطول شرط للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الوزن لا يزيد عن ناتج طرح 100 سم من الطول شرط للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

مصدر بالكهرباء يكشف عن موعد افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية بأسوان

مصدر بالكهرباء يكشف عن موعد افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية بأسوان

ننشر الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط "الشيخ زايد"

ننشر الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط "الشيخ زايد"

زوجة لا تعرف الرحمة.. صرخات رجل: "مراتى" أجبرتنى على دفع ثمن منقولاتها 3 مرات

زوجة لا تعرف الرحمة.. صرخات رجل: "مراتى" أجبرتنى على دفع ثمن منقولاتها 3 مرات

"تنخفض 6 درجات".. ننشر درجات الحرارة المتوقعة بكافة أنحاء الجمهوية

"تنخفض 6 درجات".. ننشر درجات الحرارة المتوقعة بكافة أنحاء الجمهوية

عالم مصرى بجامعة ليولا بشيكاغو يقدم نصائح مهمة لحماية العمود الفقرى من التشوه

عالم مصرى بجامعة ليولا بشيكاغو يقدم نصائح مهمة لحماية العمود الفقرى من التشوه

الزراعة: تحليل عينات منتجات المبيدات المطروحة تأكيدا لمطابقة المواصفات

الزراعة: تحليل عينات منتجات المبيدات المطروحة تأكيدا لمطابقة المواصفات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة