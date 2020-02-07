نائب محافظ المنيا يتابع أعمال تسكين أسرة انهار منزلها

المنيا- فريق المحافظات

كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة أعمال تسكين إحدى الأسر من الأولى بالرعاية، والتى انهار منزلها يوم الأحد الماضي، بحارة الشوربجى بحى وسط مدينة المنيا، ووجه المحافظ، الوحدة المحلية لمدينة المنيا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير سكن بديل للأسرة المتضررة من انهيار منزلها.

من جانبه تابع نائب المحافظ أعمال التسكين بإحدى الوحدات السكنية للأولى بالرعاية ببنى أحمد، ووجه إدارة المركبات بالمحافظة بتوفير سيارات لنقل الأثاث الخاص بالأسرة من المنزل المتضرر إلى الوحدة السكنية الجديدة، كما وجه بتوفير سيارة إسعاف لنقل الزوج إلى المسكن الجديد، وذلك لكبر سنه وعدم قدرته على الحركة .

واطمأن نائب المحافظ على كافة الأعمال الخاصة بنقل الأسرة وجميع متعلقاتها إلى المسكن الجديد، مؤكدا أن توفير حياه كريمة لكافة المواطنين يأتى فى مقدمة توجهات القيادة السياسية بهدف تحسين المستوى المعيشى للمواطن وتوفير سبل العيش الكريم.

وكانت غرفة عمليات محافظة المنيا، قد تلقت بلاغاَ يوم الأحد الماضي، بانهيار جزئى بأحد المنازل القديمة المكون من طابقين بحى وسط مدينة المنيا، ولم يسفر الانهيار عن وقوع أى إصابات.

وفى وقت سابق وجه محافظ المنيا، مديرى المديريات والجهات المعنية بسرعة البت فى شكاوى ومطالب المواطنين المقدمة فى مختلف القطاعات، وذلك خلال لقاء خدمة المواطنين الدورى الذى عقد بالديوان العام للمحافظة .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز، لمناقشة مشكلات المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات في وجود المسئولين التنفيذيين وتلافيها قدر الإمكان تحقيقاً لمصلحة المواطن.

واستعرض المحافظ 28 شكوى للمواطنين، ووجه بالعمل على سرعة حلها، حيث وجه بصرف مساعدات مالية شهرية، وإعانات عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية والأولي بالرعاية وبعض الحالات المرضية المزمنة، ودراسة توفير مشروعات صغيرة لبعض الحالات، وكذلك فحص عدد من طلبات الأكشاك بنطاق قري المحافظة لحالات أولي بالرعاية ، لمساعدتهم على متطلبات الحياة وظروفهم الاجتماعية الصعبة ، موجهاً بإعطاء الأولوية لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد المحافظ، أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة علي بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية، مشددا علي رؤساء الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم.



























