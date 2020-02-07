موجز الحوادث.. ضباط وطلاب الشرطة يتبرعون بدمائهم لمرضى معهد الأورام

كتب أحمد الجعفرى

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الجمعة، عدد من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:

صور.. ضباط وطلاب أكاديمية الشرطة يتبرعون بدمائهم لمرضى معهد الأورام

نظمت أكاديمية الشرطة زيارة للمعهد القومى للأورام من خلال وفد ضم عدد من طلبة وطالبات كلية الشرطة بمشاركة عدد من الضباط والضابطات، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، والحرص على تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات الدولة لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.

الداخلية تحبط تهريب 269 قطعة أثرية ترجع للعصور الفرعونية واليونانية الرومانية

تمكنت شرطة السياحة والآثار، من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا بحوزته 269 قطعة أثرية بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية، حيث أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا) بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار.

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور) لا تتوقف جهود وزارة الداخلية في مكافحة لصوص الآثار، الذين يحاولون بين الحين والآخر تهريب الكنوز الأثرية والتلاعب بالتاريخ الوطني.

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة مجموعة من الأعمال والإصلاحات الجديدة بعدد من المحاور الحيوية، ومراقبة حركة السيارات بكاميرات، ونشر الخدمات المرورية لتصفية الكثافات المرورية الناتجة عن الأعمال أولا بأول.





حبس المتهم بقتل صاحب سوبر ماركت فى أبو النمرس بسبب خلافات الميراث

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس المتهم بقتل صاحب سوبر ماركت 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ضبط إحدى شركات الإنتاج الفنى لاستخدامها برامج حاسب آلى مقلدة

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط مسئولي شركة إنتاج فنى لقيامهم باستخدام أجهزة حاسب آلى ، محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، وذلك دون إذن أو تصريح أو موافقة، من أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات، وذلك بالمخالفة للقانون في الجيزة .

ضباط ومجندى قطاع السجون يتبرعون بدمائهم للقصر العينى

نظم قطاع السجون بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية ومركز نقل الدم بمستشفى القصر العينى التعليمى الجديد "الفرنساوى"، والهلال الأحمر المصرى حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بالقطاع، فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية، وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.





القبض على مرتكبى واقعة الشروع فى سرقة أغطية "بالوعات" الصرف بمدينة نصر

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير المباحث، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام قائد إحدى السيارات وبصحبته 5 أشخاص بالشروع فى سرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة.



